Strappo ricucito tra Lisandro Martinez e il Manchester Uniter. Dopo lo sfogo successivo alla sconfitta sul campo dell’Atletico Madrid, l’argentino ha fatto un passo nella direzione della società porgendo delle scuse che il club stesso ha deciso di accettare. Lo ha raccontato il difensore stesso tramite la sua pagina Instagram. Il numero 6 dello United aveva attaccato i vertici per gli scarsi risultati raggiunti in questo inizio di stagione
CLASSICA PREMIER - CLASSIFICA CHAMPIONS - HIGHLIGHTS UNITED-ATLETICO
Lisandro Martinez fa marcia indietro e chiede scusa ai vertici del suo club dopo le accuse che aveva rivolto ai vertici della società martedì sera nel post di Atletico Madrid-Manchester United finita 2-0 per gli spagnoli. Il difensore argentino, come comunicato sui suoi social tramite una storia Instagram, ha incontrato l’allenatore Michael Carrick, il Ceo Omar Berrada e il Director of Football Jason Wilcox per chiarire quanto accaduto e ripartire da zero. Il club stesso, alla luce del confronto odierno, ha deciso di voltare pagina e considerare chiuso l’episodio. Ricordiamo che il difensore è al suo ultimo anno di contratto con lo United e che il club ha un’opzione per prolungarlo di ulteriori 12 mesi, fino al giugno del 2028. Prossimo impegno per i Red Devils la trasferta di domenica in campionato sul campo del Leeds, poi mercoledì 21 il faccia a faccia contro il Como di Fabregas, che in Inghilterra ha un passato più che importante, in Champions League per aumentare il bottino conquistato fin qui: 3 punti in due partite.
Lo sfogo di Lisandro dopo la sconfitta con l'Atletico
L'argentino nella pancia del Wanda Metropolintano, 48 ore fa, si era rivolto in maniera molto aspra contro i vertici societari commentando davanti ai microfoni gli scarsi risultati ottenuti in questo primo spicchio di stagione. Aveva definito "pessima" la prestazione della squadra contro gli spagnoli, riconoscendo le responsabilità dei calciatori ma anche e soprattutto chiedendo maggiori investimenti per aumentare la competitivita del club. "Devo controllarmi, ma a volte quello che succede in campo è il riflesso di ciò che è il nostro club in questo momento. La scorsa stagione è stata fantastica, ma adesso siamo lontani dalle migliori squadre. Dobbiamo portare altri giocatori per poter competere". Se il suo futuro legato ai colori dello United era sembrato più che a rischio nelle ore immediatamente successive allo sfogo, di sicuro l'incontro di oggi ha rasserenato l'ambiente e cambiato potenzialente le carte in tavola.