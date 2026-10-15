Strappo ricucito tra Lisandro Martinez e il Manchester Uniter. Dopo lo sfogo successivo alla sconfitta sul campo dell’Atletico Madrid, l’argentino ha fatto un passo nella direzione della società porgendo delle scuse che il club stesso ha deciso di accettare. Lo ha raccontato il difensore stesso tramite la sua pagina Instagram. Il numero 6 dello United aveva attaccato i vertici per gli scarsi risultati raggiunti in questo inizio di stagione

Lisandro Martinez fa marcia indietro e chiede scusa ai vertici del suo club dopo le accuse che aveva rivolto ai vertici della società martedì sera nel post di Atletico Madrid-Manchester United finita 2-0 per gli spagnoli. Il difensore argentino, come comunicato sui suoi social tramite una storia Instagram, ha incontrato l’allenatore Michael Carrick, il Ceo Omar Berrada e il Director of Football Jason Wilcox per chiarire quanto accaduto e ripartire da zero. Il club stesso, alla luce del confronto odierno, ha deciso di voltare pagina e considerare chiuso l’episodio. Ricordiamo che il difensore è al suo ultimo anno di contratto con lo United e che il club ha un’opzione per prolungarlo di ulteriori 12 mesi, fino al giugno del 2028. Prossimo impegno per i Red Devils la trasferta di domenica in campionato sul campo del Leeds, poi mercoledì 21 il faccia a faccia contro il Como di Fabregas, che in Inghilterra ha un passato più che importante, in Champions League per aumentare il bottino conquistato fin qui: 3 punti in due partite.