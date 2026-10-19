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Napoli-Bodo/Glimt, Meret: "Allegri? Siamo con lui, dobbiamo fare di più tutti"

napoli

Il portiere del Napoli ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt: "Partita che arriva in un momento delicato ma vogliamo a tutti i costi tornare alla vittoria - ha detto -. Siamo all’inizio e c’è tempo per recuperare, siamo uniti e convinti di poter ribaltare l’ultimo momento negativo. Allegri? Il rapporto col mister è buonissimo, non c’è nessun problema all’interno dello spogliatoio. Sappiamo che dobbiamo fare di più tutti, però siamo con lui"

ALLEGRI: "PRENDIAMO GOL TROPPO FACILMENTE"

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