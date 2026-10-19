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Psg-Barcellona, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Il big match del martedì di Champions vedrà opporsi, alle 21 al Parco dei Principi, Paris Saint-Germain e Barcellona. Luis Enrique, che sfida il suo passato senza Nuno Mendes, ha tre alternative a disposizione per sostituire il portoghese. Flick, invece, è in emergenza in difesa e potrebbe addirittura schierare Rodri come centrale. Le probabili formazioni di Psg-Barcellona: la sfida sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI LUIS ENRIQUE IN CONFERENZA

Probabili Formazioni

PSG
Matvey Safonov
Matvey Safonov
Portiere
PSG
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
terzino destro
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PSG
Marquinhos
Marquinhos
difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
difensore centrale
pubblicità
PSG
Warren Zaïre-Emery
Warren Zaïre-Emery
terzino sinistro
PSG
João Neves
João Neves
Mezzala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
Centrocampista centrale
PSG
Fabián Ruiz
Fabián Ruiz
Mezzala sinistra
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PSG
Maghnes Akliouche
Maghnes Akliouche
Ala destra
PSG
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
Attaccante
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PSG
Désiré Doué
Désiré Doué
Ala sinistra

Le possibili scelte di Luis Enrique

PSG (4-3-3), la probabile formazione: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Doué. All. Luis Enrique

  • Senza l'infortunato Nuno Mendes, Luis Enrique pensa all'inserimento dal 1' di Zaire-Emery come terzino sinistro: in alternativa, anche Digne e Lucas Hernandez possono ricoprire quel ruolo.
  • L'unico ballottaggio, al momento, riguarda l'attacco, con Kvara e Akliouche in lizza per completare il tridente insieme a Dembélé e Doué.
  • Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa che ha sconfitto 4-2 il Manchester City all'Etihad mercoledì 14 ottobre.
Barcellona
Joan García
Joan García
Portiere
Barcellona
João Cancelo
João Cancelo
Terzino destro
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Barcellona
Pau Cubarsí
Pau Cubarsí
Difensore centrale
Barcellona
Gerard Martín
Gerard Martín
Difensore centrale
pubblicità
Barcellona
Xavi Espart
Xavi Espart
terzino sinistro
Barcellona
Pedri
Pedri
Centrocampista centrale
Barcellona
Rodri
Rodri
Centrocampista centrale
Barcellona
Lamine Yamal
Lamine Yamal
Esterno destro
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Barcellona
Dani Olmo
Dani Olmo
trequartista
Barcellona
Anthony Gordon
Anthony Gordon
Esterno sinistro
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Barcellona
Raphinha
Raphinha
Attaccante

Le possibili scelte di Flick

BARCELLONA (4-2-3-1), la probabile formazione: Joan Garcia; Cancelo, Cubarsì, Gerard Martìn, Espart; Pedri, Rodri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha. All. Flick

  • Flick deve fare i conti con l'emergenza infortuni in difesa: l'allenatore tedesco deve rinunciare a Eric Garcia, Koundé e Christensen, tutti infortunati.
  • Dall'allenamento dei blaugrana si capirà se Gerard Martìn possa farcela per giocare dal 1': in caso contrario, non è da escludere la possibilità di vedere Rodri centrale difensivo.
  • Torna Raphinha dal 1', con Fermin Lopez che sembra inizialmente destinato alla panchina: insieme a Yamal e Gordon, dovrebbe agire dietro al brasiliano anche Dani Olmo.

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