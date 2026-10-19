Il big match del martedì di Champions vedrà opporsi, alle 21 al Parco dei Principi, Paris Saint-Germain e Barcellona. Luis Enrique, che sfida il suo passato senza Nuno Mendes, ha tre alternative a disposizione per sostituire il portoghese. Flick, invece, è in emergenza in difesa e potrebbe addirittura schierare Rodri come centrale. Le probabili formazioni di Psg-Barcellona: la sfida sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Luis Enrique
PSG (4-3-3), la probabile formazione: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Doué. All. Luis Enrique
- Senza l'infortunato Nuno Mendes, Luis Enrique pensa all'inserimento dal 1' di Zaire-Emery come terzino sinistro: in alternativa, anche Digne e Lucas Hernandez possono ricoprire quel ruolo.
- L'unico ballottaggio, al momento, riguarda l'attacco, con Kvara e Akliouche in lizza per completare il tridente insieme a Dembélé e Doué.
- Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa che ha sconfitto 4-2 il Manchester City all'Etihad mercoledì 14 ottobre.
Le possibili scelte di Flick
BARCELLONA (4-2-3-1), la probabile formazione: Joan Garcia; Cancelo, Cubarsì, Gerard Martìn, Espart; Pedri, Rodri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha. All. Flick
- Flick deve fare i conti con l'emergenza infortuni in difesa: l'allenatore tedesco deve rinunciare a Eric Garcia, Koundé e Christensen, tutti infortunati.
- Dall'allenamento dei blaugrana si capirà se Gerard Martìn possa farcela per giocare dal 1': in caso contrario, non è da escludere la possibilità di vedere Rodri centrale difensivo.
- Torna Raphinha dal 1', con Fermin Lopez che sembra inizialmente destinato alla panchina: insieme a Yamal e Gordon, dovrebbe agire dietro al brasiliano anche Dani Olmo.