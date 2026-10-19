Il big match del martedì di Champions vedrà opporsi, alle 21 al Parco dei Principi, Paris Saint-Germain e Barcellona. Luis Enrique, che sfida il suo passato senza Nuno Mendes, ha tre alternative a disposizione per sostituire il portoghese. Flick, invece, è in emergenza in difesa e potrebbe addirittura schierare Rodri come centrale. Le probabili formazioni di Psg-Barcellona: la sfida sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI LUIS ENRIQUE IN CONFERENZA