Barcellona contro il Psg con la terza maglia dello scorso anno: il motivo
I tre kit del Barcellona per la stagione 2026/27 (blaugrana, nero/viola e verde acqua) sono stati considerati troppo simili ai colori casalinghi del Psg dalla Uefa: motivo per cui Lamine Yamal e compagni giocheranno in arancio a Parigi, utilizzando la terza maglia della scorsa stagione. La partita sarà LIVE alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
IL VIDEO DELLA SPIEGAZIONE - PSG-BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI
- La prima maglia del Paris Saint-Germain, con cui i parigini scenderanno in campo contro il Barcellona
- La prima maglia del Barcellona di questa stagione, con la classica palette blaugrana
- La seconda maglia del Barcellona di questa stagione, nera e viola
- La terza maglia del Barcellona di questa stagione (verde acqua)
- La terza maglia del Barcellona della scorsa stagione, che Lamine Yamal e compagni utilizzeranno a Parigi
- Era già successo nelle prime due partite della Liga 2025/26: contro il Mallorca (maglia rossa e pantaloncini neri) e il Levante (rosso e blu scuro), il Barcellona non poteva usare la nuova prima maglia (blaugrana) né la seconda (crema con pantaloncini neri) o la terza (arancione) perché non sarebbe stato facile distinguere le due squadre
- Per questo motivo, gli uomini di Hansi Flick hanno dovuto giocare con la terza divisa verde della stagione precedente