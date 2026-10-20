Barcellona contro il Psg con la terza maglia dello scorso anno: il motivo

I tre kit del Barcellona per la stagione 2026/27 (blaugrana, nero/viola e verde acqua) sono stati considerati troppo simili ai colori casalinghi del Psg dalla Uefa: motivo per cui Lamine Yamal e compagni giocheranno in arancio a Parigi, utilizzando la terza maglia della scorsa stagione. La partita sarà LIVE alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA SPIEGAZIONE - PSG-BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI