Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni del match di Champions League

Champions League

L'Inter, ancora a caccia dei primi punti in questa Champions, ospita lo Shakhtar Donetsk stasera alle 21. Josep Martinez confermato in porta, Provedel ancora in panchina. Novità in difesa per Chivu, che sta pensando di schierare Bastoni al centro con Akanji e Carlos Augusto ai suoi lati. A centrocampo rispetto alla vittoria di Bologna torna titolare Calhanoglu, Mkhitaryan in vantaggio su Zielinski. In attacco Bonny dovrebbe essere favorito su Pio Esposito per giocare accanto a Thuram

LE INTERVISTE: CHIVU - BASTONI

Probabili Formazioni

Inter
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
pubblicità
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
Attaccante

La probabile formazione dell'Inter

(3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

  • In porta si va verso la conferma di Josep Martinez, con Provedel in panchina
  • Diverse novità nel reparto arretrato: Chivu sta pensando di schierare Bastoni al centro della difesa, affiancato da Akanji e Carlos Augusto. Altrimenti potrebbe affidarsi al solito trio composto da Bisseck, Akanji e Bastoni, in questo caso Carlos Augusto giocherebbe da esterno sinistro al posto di Dimarco
  • Dubbio a centrocampo, con Mkhitaryan che sembra in vantaggio su Zielinski
  • In attacco Bonny è favorito su Pio Esposito per affiancare Thuram

La probabile formazione dello Shakhtar Donetsk

(4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Newerton; Kaua Elias. All. Arda Turan

  • Arda Turan ripropone in gran parte la stessa formazione che lo scorso 14 ottobre ha battuto l'Aek Atene per 3-1: l'unica differenza è a centrocampo, dove Nazaryna dovrebbe prendere il posto dell'indisponibile Marlon Santos
  • In attacco confermato Kaua Elias, nonostante il digiuno di gol: il brasiliano ha realizzato una tripletta lo scorso 3 agosto nella prima giornata del campionato ucraino contro il Kudrivka, ma dopo quella partita non è più riuscito a segnare fin qui in questa stagione

Champions League: Altre Notizie

Sinistro-destro: da applausi il 2-0 di Greenwood

Champions League

Già in vantaggio dopo quattro minuti, la squadra turca raddoppia con la rete di Mason Greenwood....

Guendouzi, ma che fai? Regala il gol a Provod!

Champions League

Costruzione o distruzione dal basso? Per informazioni chiedere a Mattéo Guendouzi, protagonista...

Fabregas: "La maglia del figlio di Messi è la mia"

LA RIVELAZIONE

Sui social è apparsa la foto del figlio di Messi con la maglia del Como. Che nome e che numero...

Nico Paz: "Fabregas? Si inca**a quando deve farlo"

video

Il Como si prepara a una notte storica: mercoledì alle 18.45 sfida il Manchester United, live su...

Fabregas: "Sarà una serata storica. Out Rodriguez"

como-united

Il Como ospiterà il Manchester United per la terza giornata di Champions League (mercoledì alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE