L'Inter, ancora a caccia dei primi punti in questa Champions, ospita lo Shakhtar Donetsk stasera alle 21. Josep Martinez confermato in porta, Provedel ancora in panchina. Novità in difesa per Chivu, che sta pensando di schierare Bastoni al centro con Akanji e Carlos Augusto ai suoi lati. A centrocampo rispetto alla vittoria di Bologna torna titolare Calhanoglu, Mkhitaryan in vantaggio su Zielinski. In attacco Bonny dovrebbe essere favorito su Pio Esposito per giocare accanto a Thuram
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Inter
(3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
- In porta si va verso la conferma di Josep Martinez, con Provedel in panchina
- Diverse novità nel reparto arretrato: Chivu sta pensando di schierare Bastoni al centro della difesa, affiancato da Akanji e Carlos Augusto. Altrimenti potrebbe affidarsi al solito trio composto da Bisseck, Akanji e Bastoni, in questo caso Carlos Augusto giocherebbe da esterno sinistro al posto di Dimarco
- Dubbio a centrocampo, con Mkhitaryan che sembra in vantaggio su Zielinski
- In attacco Bonny è favorito su Pio Esposito per affiancare Thuram
La probabile formazione dello Shakhtar Donetsk
(4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Newerton; Kaua Elias. All. Arda Turan
- Arda Turan ripropone in gran parte la stessa formazione che lo scorso 14 ottobre ha battuto l'Aek Atene per 3-1: l'unica differenza è a centrocampo, dove Nazaryna dovrebbe prendere il posto dell'indisponibile Marlon Santos
- In attacco confermato Kaua Elias, nonostante il digiuno di gol: il brasiliano ha realizzato una tripletta lo scorso 3 agosto nella prima giornata del campionato ucraino contro il Kudrivka, ma dopo quella partita non è più riuscito a segnare fin qui in questa stagione