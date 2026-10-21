Le parole nel pre-partita del presidente dell'Inter a Prime: "Obiettivo Champions? Abbiamo un dovere che è quello di provarci fino alla fine, ma abbiamo diritto di sognare. In passato chi ha perso le prime due ha poi vinto la Champions, cioè il Psg. Le sconfitte subite bruciano e dobbiamo rifarci stasera. L'Inter è un ciclo che continua bene: aver vinto degli scudetti e altri titoli e aver fatto finali europee vuol dire che il ciclo è positivo. Certamente manca la ciliegina, ma non è facile da mettere"