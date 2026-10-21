Inter-Shakhtar Donetsk, il risultato in diretta LIVE
Nella terza giornata di Champions l'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk. Chivu sceglie Bonny al fianco di Thuram in attacco, esordio dal 1' per Spence. Arda Turan si affida all'unica punta Kaua Elias. In avvio subito chance per Thuram. Diretta sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
16' - Ci prova Ocheretko! Riceve solo sulla lunetta e calcia col destro, ma non inquadra la porta
13' - Spence si sposta palla sul mancino in area, ma il tiro è abbastanza goffo: poi si alza la bandierina per segnalare un offside in precedenza di Barella
10' - L'Inter continua a pressare sull'inizio di manovra degli avversari, i quali non rinunciano alla circolazione del pallone del basso
7' - Arriva la risposta degli ucraini, con ampio spazio sulla trequarti che prova a sfruttare Pedrinho: avanza in solitaria e poi tira col mancino appena prima dell'area, conclusione smorzata che diventa comoda per Martinez
5' - Altro errore in costruzione dello Shakhtar, Calhanoglu riceve e va alla conclusione col mancino rasoterra da fuori: palla a lato di poco
3' - Thuram! Primo tentativo nerazzurro sul passaggio sbagliato in impostazione da Ocheretko, palla veloce in avanti e Bonny che appoggia per il connazionale: destro incrociato masticato, il portiere devia in corner
Inno della Champions
Risuona il classico inno a San Siro, poi il sorteggio tra i capitani di Inter e Shakhtar: la partita sta per cominciare!
Squadre in campo
Inter e Shakhtar fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: gli ospiti avvolti dalla bandiera ucraina attorno alle spalle
Inter-Shakhtar, arbitra il tedesco Osmers
La squadra arbitrale al completo:
- Arbitro: Osmers (GER)
- Assistenti: Gittelmann (GER) - Dietz (GER)
- IV: Exner (GER)
- VAR: Schroder (GER)
- AVAR: Brand (GER)
Bastoni: "Abbiamo concesso troppi gol facili"
Le parole, alla vigilia del match, del difensore dell'Inter.
VIDEO. Bastoni: 'Il 90% dei gol presi deriva da nostri errori'Vai al contenuto
Chivu: "Cosa cambiare? Devo migliorare io"
L'allenatore dell'Inter ha presentato su Sky la gara di Champions contro lo Shakhtar.
Marotta: "Champions sarebbe la ciliegina che manca"
Le parole nel pre-partita del presidente dell'Inter a Prime: "Obiettivo Champions? Abbiamo un dovere che è quello di provarci fino alla fine, ma abbiamo diritto di sognare. In passato chi ha perso le prime due ha poi vinto la Champions, cioè il Psg. Le sconfitte subite bruciano e dobbiamo rifarci stasera. L'Inter è un ciclo che continua bene: aver vinto degli scudetti e altri titoli e aver fatto finali europee vuol dire che il ciclo è positivo. Certamente manca la ciliegina, ma non è facile da mettere"
Tutti gli Mvp
Qui tutti i vincitori del premio di migliore in campo partita per partita della Champions e quali sono i meccanismi di scelta dei giocatori.
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L'Inter che ha già vinto
È quella dei giovani che ha battuto gli ucraini in Youth League.
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Il resto del programma
Stasera, oltre a Inter-Shakhtar, altre sei partite in programma per chiudere la 3^ giornata di Champions: tra queste spicca il big match tra Bayern Monaco e Arsenal.
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In corso Como-Manchester United
Nel frattempo si gioca al Sinigaglia, dove il Como sta dominando il Manchester United.
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La classifica
Inter ancora senza punti, Shakhtar virtualmente in zona playoff: questa la situazione dopo le gare del martedì.
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Formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kaua Elias. All. Arda Turan
I precedenti
Inclusi i turni di qualificazione, l'Inter è imbattuta nei sette precedenti contro lo Shakhtar Donetsk (3 vittorie, 4 pareggi), registrando sei clean sheets e subendo un solo gol.
In programma pochi gol?
Tra le sfide disputate almeno tre volte in Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna ha una media gol a partita inferiore a quella tra Inter e Shakhtar Donetsk (0.5 – due gol in quattro gare, entrambi segnati dall'Inter).
Inter, porta inviolata contro lo Shakhtar
Lo Shakhtar Donetsk non ha mai segnato in nessuna delle quattro partite contro l'Inter in Champions League. Se non dovesse andare a rete in questa occasione, eguaglierebbe il record negativo di una squadra contro un singolo avversario senza mai segnare nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, attualmente detenuto dal Bruges contro il Borussia Dortmund (5).
Un'ucraina non batte un'italiana da 7 anni
L'ultima vittoria di una squadra ucraina contro un'avversaria italiana in Champions League risale all'ottobre 2019 (Atalanta 1-2 Shakhtar Donetsk); da allora, le formazioni ucraine non hanno vinto nessuna delle nove partite successive (4 pareggi, 5 sconfitte), senza riuscire a segnare nemmeno un gol.
7 ko nelle ultime 8 in Europa per i nerazzurri
L'Inter sta attraversando la sua peggior striscia di sconfitte consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League (quattro partite). I nerazzurri hanno perso sette delle ultime otto gare (1 vittoria), più di quante ne avessero perse nelle precedenti 41 nella competizione (6).
Inter reduce dalla prima sconfitta con 3 gol fatti
L'Inter è stata sconfitta in casa nell'ultima gara di Champions League, nonostante abbia segnato tre gol (3-4 contro il Club Brugge). È stata l'ottantaseiesima volta che i nerazzurri hanno realizzato 3 o più gol in una grande competizione europea, ma la prima in cui hanno finito per perdere.
Shakhtar ancora imbattuto
Lo Shakhtar Donetsk è ancora imbattuto in questa edizione della Champions League (1 vittoria, 1 pareggio); solo due volte nelle precedenti 19 partecipazioni alla competizione è riuscito a evitare la sconfitta in ciascuna delle prime tre partite, nel 2012/13 e nel 2014/15.
Lautaro a -3 da un primato
Grazie alla doppietta nella seconda giornata, Lautaro Martínez ha raggiunto quota 27 gol con l'Inter in Champions League; l'unico giocatore non italiano ad aver segnato più reti per un club italiano nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League è Andriy Shevchenko, autore di 29 gol con il Milan.
Dimarco insegue il record di Sneijder
Federico Dimarco ha creato sei occasioni contro il Bruges nella seconda giornata (incluso un assist), più di qualsiasi altro giocatore in una partita terminata con sette gol (Inter 3-4 Brugge). L'esterno italiano è arrivato a sette assist con l'Inter in Champions League; solo Wesley Sneijder (9) ne ha serviti di più per i nerazzurri nella competizione.
Mendoza e l'ottimo impatto con la Champions
Gleiker Mendoza ha segnato in entrambe le sue presenze in Champions League con lo Shakhtar Donetsk in questa stagione. Solo tre giocatori hanno segnato in tre partite consecutive con la maglia del club ucraino, ma nessuno di loro lo ha fatto nelle prime tre gare della competizione: Eduardo da Silva (2010), Luiz Adriano (2014) e Alex Teixeira (2014).