Oggi, martedì 20 ottobre, si scende in campo per la terza giornata di Champions League. Roma e Slovan Bratislava saranno in campo alle 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW , con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Da non perdere oggi alle 21 la terza partita stagionale in Champions League della Roma impegnata questa sera in casa contro lo Slovan Bratislava: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol con Daniele Barone. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport 251. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show . Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show , insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

I numeri di Roma e Slovan Bratislava

I due precedenti tra Roma e Slovan Bratislava risalgono ai turni di qualificazione per l'Europa League 2011/12, in cui i giallorossi non sono riusciti a vincere nessuna delle due gare venendo eliminati (1-2 complessivo). L'unica vittoria esterna dello Slovan Bratislava contro una squadra italiana risale al febbraio 1969 (1-0 contro il Torino in Coppa delle Coppe), nella loro prima gara esterna in assoluto contro un'avversaria italiana. Da allora, non hanno più vinto nelle successive quattro trasferte (1N 3P, inclusi i turni di qualificazione). La Roma è imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Champions contro squadre che non fanno parte dei cinque maggiori campionati europei (6V, 1N), avendo vinto le ultime cinque consecutivamente dopo il pareggio per 0-0 contro il BATE Borisov nel dicembre 2015.

La Roma è stata sconfitta 4-3 dal Real Madrid nella seconda giornata nonostante fosse in vantaggio per 3-1 fino all'82'; escludendo i tempi supplementari, si tratta del minuto di gara più avanzato in cui una squadra di casa è stata in vantaggio di due o più gol in una gara di Champions League che ha poi perso. Lo Slovan Bratislava ha perso 10 delle 11 trasferte disputate in Coppa dei Campioni/Champions League, evitando la sconfitta lontano da casa in una sola occasione (2-2 contro il B1903 Copenaghen nel 1970). La Roma è passata in vantaggio in entrambe le partite di Champions di questa stagione, senza però riuscire a vincerne nessuna (1N 1P); i giallorossi potrebbero diventare la prima squadra a segnare il primo gol in ciascuna delle prime tre partite di una stagione senza mai vincere, dal Montpellier nel 2012/13. Lo Slovan Bratislava è la prima squadra a perdere ciascuna delle prime 10 partite di Champions League.