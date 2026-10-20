Roma-Slovan, il risultato in diretta LIVE
Terza giornata della League Phase: contro lo Slovan, Gasperini in difesa sceglie Hermoso con Balerdi e Ghilardi, sugli esterni tornano Molina e Wesley. Rodrigo Mora vince il ballottaggio con Soulé e gioca, insieme a Pellegrini, sulla trequarti, alle spalle di Malen. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
10' - Wesley scappa a sinistra e mette al centro. La Roma con un paio di tocchi libera Pisilli che calcia di sinistro dal limite ma colpisce male. Palla fuori
9' - Che ritmo della Roma! Ci prova anche Ghilardi, rimasto in area, facendo una sponda su cross di Mora quando invece avrebbe potuto cercare la porta. Poi nuovo cross e Malen di testa manda alto, ma era in fuorigioco
8' - Azione insistita della Roma che preme: Slovan già alle corde, chiusissimo nella propria area. Ci provano prima Malen girando di prima e poi Pisilli, ma i loro tiri vengono rimpallati da Markovic
4' - Lancio lunghissimo con cui lo Slovan trova Barseghyan in attacco: uno contro uno in area con Hermoso, freddo e bravissimo a fermarlo andando dritto sul pallone
3' - Roma già stabile nella metacampo dello Slovan, con il pallone sempre tra i piedi. Lo Slovan si difende con quello che sembra un 4-4-2
1' - La Roma conquista un calcio di punizione dal versante sinistro dopo 29 secondi. Pellegrini calcia verso il secondo palo, Balerdi dopo un rimpallo calcia alto, ma l'arbitro fischia un precedente fallo di Ghilardi, una spinta
Risuonano le note dell'inno della Champions e i tifosi della Roma fanno sentire tutto il loro calore. Ora è il momento del saluto tra i capitani, Pellegrini e Barseghyan. L'arbitro è lo svizzero Sandro Scharer
Ingresso in campo delle squadre all'Olimpico
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Mora, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
- SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takác; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Marcelli. All. Yaya Touré
Yaya Touré a Sky: "Contro il Real meritava la Roma"
Sulla panchina dello Slovan c'è Yaya Touré, che all'Olimpico vinse la Champions con la maglia del Barcellona, e lo ricorda a Sky: "Fu una serata speciale, ho ricordi splendidi, ma stasera è un'altra partita, da allenatore. Abbiamo grande rispetto per la Roma, sarà difficile perché contro il Real sono stati sfortunati: avrebbero meritato di vincere e vorranno rifarsi contro di noi"
D'Amico: "I 7' col Real? Pensiamo agli 80' prima"
Tony D'Amico (ds Roma) ha parlato a Sky prima della partita: "Quei 7 minuti col Real sono stati particolari, senza respirare, ma restano nella mente e negli occhi gli 80 minuti spettacolari prima. L'aspetto negativo di quella partita sono i punti ma abbiamo vissuto una grande serata e ci sono anche grandi aspetti positivi I giovani? Il mister su questo è un maestro". Infine, Alessandro Florenzi dallo studio prova a chiedergli se la Roma a gennaio ci riproverà per Endrick (che nella gara col Real ha impressionato), ma D'Amico dribbla: "Gennaio è lontano. Ora pensiamo a noi, poi a gennaio proveremo a fare il massimo"
Totti all'Olimpico: le chiacchiere con Dybala, l'abbraccio con Malen
Presente all'Olimpico anche Francesco Totti, che nella "pancia" dello stadio prima si è intrattenuto con Dybala e poi, quando Malen è uscito dallo spogliatoio per entrare in campo per il riscaldamento, l'ha abbracciato calorosamente
Dybala out: le news sul suo infortunio
I tempi di recupero di Dybala si sono allungati, come ha spiegato Gasperini prima di Roma-Slovan Bratislava: "L'ultima risonanza ha evidenziato una pur minima lesione, serviranno un paio di settimane in più". Infortunio che capita in un periodo che da qui alla sosta vedrà i giallorossi impegnati 6 volte tra campionato e Champions
Dybala, l'infortunio è più grave del previsto: quali partite rischia di saltareVai al contenuto
Come gioca la Roma stasera
La formazione ufficiale e le scelte di Gasperini nel video del nostro inviato Paolo Assogna
Come seguire la Champions su Sky
Champions League tutta da vivere stasera e domani su Sky e in streaming su NOW. Oggi alle 21 saranno Napoli e Roma le prime italiane a scendere in campo: gli azzurri sfideranno al Maradona il Bodø Glimt (diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252), mentre i giallorossi affronteranno all’Olimpico lo Slovan Bratislava (diretta suSky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora, riflettori puntati sul big match tra PSG e Barcellona su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Inoltre, per non perdersi nemmeno un gol o un'azione, c'è Diretta Gol sul canale Sky Sport 251
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Su Sky il prepartita (e poi le gare in diretta)
Intanto su Sky è iniziato il prepartita, con i commenti in studio e le interviste. Oltre ai collegamenti con le ultime anche da Napoli (dove la squadra di Allegri affronta il Bodo/Glimt) e da Parigi, dove si gioca la partitissima Psg-Barcellona (tutte in diretta su Sky)
Balerdi a Sky: "Mi trovo bene con tutti i compagni di difesa"
Confermato nella difesa a 3, dove stavolta giocherà insieme a Ghilardi e Hermoso, Leonardo Balerdi ha parlato a Sky prima della partita, al suo arrivo all'Olimpico: "Mi sento bene in tutti i ruoli e con tutti i compagni, capiamo tutti subito cosa dobbiamo fare"
Le scelte di Gasperini: la formazione ufficiale della Roma
Rientrano dal 1’ diversi “titolari”, lasciati a riposo in campionato contro il Genoa. In difesa si rivede Hermoso: con lui ci sono Balerdi (confermato) e Ghilardi, titolare al posto di Mancini. Gli infortuni rendono quasi obbligata la coppia di centrali di centrocampo: confermati dunque Pisilli e de Roon, mentre cambiano gli esterni e tornano titolari Molina e Wesley. In attacco Gasperini scioglie il dubbio relativo a Mora-Soulé a favore del primo, che gioca sulla trequarti insieme a Pellegrini, che sostituisce Dybala, per il quale si sono allungati i tempi di recupero (servono ancora un paio di settimane). Davanti c’è Malen (che contro il Genoa era squalificato). Oltre a Dybala, gli indisponibili sono Svilar e Koné, mentre è rientrato tra i convocati Cristante
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Mora, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
I due precedenti tra Roma e Slovan Bratislava risalgono ai turni di qualificazione per l'Europa League 2011/12, in cui i giallorossi non sono riusciti a vincere nessuna delle due gare venendo eliminati (1-2 complessivo).
L'unica vittoria esterna dello Slovan Bratislava contro una squadra italiana risale al febbraio 1969 (1-0 contro il Torino in Coppa delle Coppe), nella loro prima gara esterna in assoluto contro un'avversaria italiana. Da allora, non hanno più vinto nelle successive quattro trasferte (1 pareggio, 3 sconfitte, inclusi i turni di qualificazione).
La Roma è imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Champions League contro squadre che non fanno parte dei cinque maggiori campionati europei (6 vittorie, 1 pareggio), avendo vinto le ultime cinque consecutivamente dopo il pareggio per 0-0 contro il BATE Borisov nel dicembre 2015.
La Roma è stata sconfitta 4-3 dal Real Madrid nella seconda giornata nonostante fosse in vantaggio per 3-1 fino all'82'; escludendo i tempi supplementari, si tratta del minuto di gara più avanzato in cui una squadra di casa è stata in vantaggio di due o più gol in una gara di Champions League che ha poi perso.
Lo Slovan Bratislava ha perso 10 delle 11 trasferte disputate in Coppa dei Campioni/Champions League, evitando la sconfitta lontano da casa in una sola occasione (2-2 contro il B1903 Copenaghen nel 1970).
La Roma è passata in vantaggio in entrambe le partite di Champions League di questa stagione, senza però riuscire a vincerne nessuna (1 pareggio, 1 sconfitta); i giallorossi potrebbero diventare la prima squadra a segnare il primo gol in ciascuna delle prime tre partite di una stagione senza mai vincere, dal Montpellier nel 2012/13.
Lo Slovan Bratislava è la prima squadra a perdere ciascuna delle prime 10 partite di Champions League; nel frattempo, solo il Nordsjælland (3.7 - 22 gol in 6 gare) ha una media gol subiti a partita più alta nella competizione rispetto alla squadra slovacca (3.6 - 36 gol in 10 gare).
Lo Slovan Bratislava ha subito il maggior numero di gol (9), concesso il maggior numero di tiri nello specchio (22) e il massimo a pari merito di tiri totali (51) nella Champions League 2026/27; hanno inoltre concesso agli avversari il maggior numero di passaggi per azione difensiva nella competizione (23.6), nonostante abbiano fatto registrare il quinto maggior numero di recuperi offensivi (20).
Donyell Malen ha fornito un assist contro il Fenerbahçe nella prima giornata prima di segnare una doppietta contro il Real Madrid nella seconda; nessun giocatore ha mai segnato o fornito un assist in ciascuna delle prime tre partite della Roma in una singola edizione di Champions League.
Tigran Barseghyan dello Slovan Bratislava è uno dei tre giocatori finora nella Champions League 2026/27 ad aver effettuato 5 o più tiri (5), creato 5 o più occasioni su azione (5), completato 5 o più passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (6) e subito 4 o più falli (4), insieme a Michael Olise del Bayern Monaco e Enzo Fernández del Manchester City.