Sulla panchina dello Slovan c'è Yaya Touré, che all'Olimpico vinse la Champions con la maglia del Barcellona, e lo ricorda a Sky: "Fu una serata speciale, ho ricordi splendidi, ma stasera è un'altra partita, da allenatore. Abbiamo grande rispetto per la Roma, sarà difficile perché contro il Real sono stati sfortunati: avrebbero meritato di vincere e vorranno rifarsi contro di noi"