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Como-Manchester United, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming

guida tv

Oggi, mercoledì 21 ottobre, si scende in campo per la terza giornata di Champions League. Como e Manchester United saranno in campo alle 18.45. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE

Dove vedere Como-Manchester United in tv

Da non perdere oggi alle 18.45 la terza partita stagionale in Champions League del Como impegnato questa sera in casa contro il man United: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviati Gianluigi Bagnulo e Marco Demicheli, Diretta con Gol Davide Polizzi. Alle 18.45 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimier Boban e Paolo Di Canio. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport. 

I numeri di Como e Manchester United

Questo sarà il primo incontro tra Como e Manchester United; dall'inizio della scorsa stagione, le sei sfide tra squadre italiane e inglesi in Champions League sono state vinte per cinque volte dalla formazione di Premier League (1P, l'eccezione è Atalanta 2-1 Chelsea). Il Manchester United è imbattuto nelle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (3V, 3N); l'ultima sconfitta esterna nella competizione contro un'italiana risale al maggio 2007 contro il Milan (0-3 nella semifinale di ritorno). Il Como ha vinto la sua prima partita casalinga in assoluto nelle competizioni europee alla prima giornata (4-1 contro il Lipsia); l'ultima squadra italiana a vincere le prime due gare interne in Coppa dei Campioni/Champions League è stata la Lazio nel 1999/2000. Cesc Fàbregas (Como) e Michael Carrick (Manchester United) si affronteranno da allenatori, 17 anni dopo essersi sfidati da calciatori in entrambe le gare della semifinale di Champions League 2008/09 tra Arsenal e Manchester United (vinta 4-1 nel totale dai Red Devils). Il Manchester United ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte di Champions League (3N, 6P) e ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 15 gare esterne; sia la vittoria che il clean sheet risalgono al 2-0 contro il Villarreal nel novembre 2021.

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