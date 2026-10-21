Da non perdere oggi alle 21 la terza giornata di Champions League con Inter e Shakhtar Donetsk: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

I numeri di Inter e Shakhtar Donetsk

Inclusi i turni di qualificazione, l'Inter è imbattuta nei sette precedenti contro lo Shakhtar Donetsk (3V 4N), registrando sei clean sheets e subendo un solo gol. Tra le sfide disputate almeno tre volte in Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna ha una media gol a partita inferiore a quella tra Inter e Shakhtar Donetsk (0.5 – due gol in quattro gare, entrambi segnati dall'Inter). Lo Shakhtar Donetsk non ha mai segnato in nessuna delle quattro partite contro l'Inter in Champions League. Se non dovesse andare a rete in questa occasione, eguaglierebbe il record negativo di una squadra contro un singolo avversario senza mai segnare nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, attualmente detenuto dal Club Brugge contro il Borussia Dortmund (5). L'ultima vittoria di una squadra ucraina contro un'avversaria italiana in Champions risale all'ottobre 2019 (Atalanta 1-2 Shakhtar Donetsk); da allora, le formazioni ucraine non hanno vinto nessuna delle nove partite successive (4N 5P), senza riuscire a segnare nemmeno un gol. L'Inter sta attraversando la sua peggior striscia di sconfitte consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League (quattro partite). I nerazzurri hanno perso sette delle ultime otto gare (1V), più di quante ne avessero perse nelle precedenti 41 nella competizione (6). L'Inter è stata sconfitta in casa nell'ultima gara di Champions League, nonostante abbia segnato tre gol (3-4 contro il Club Brugge). Lo Shakhtar Donetsk è ancora imbattuto in questa edizione della Champions (1V 1N); solo due volte nelle precedenti 19 partecipazioni alla competizione è riuscito a evitare la sconfitta in ciascuna delle prime tre partite, nel 2012/13 e nel 2014/15.