Sì, lo hanno abbracciato un po' tutti, e chi non ha potuto farlo per davvero come i suoi compagni di squadra, lo ha fatto virtualmente. Tra loro anche CR7, il suo idolo, ma pure Gigio Donnarumma, il suo Napoli, Di Lorenzo, Raspadori e non solo. C'è anche chi gli dice: "Rimettiti, che devi ritirare il Pallone d'Oro…"

INFORTUNIO KVARA, È ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO