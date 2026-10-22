 Infortunio Kvaratskhelia (Psg), messaggi da mondo calcio: da CR7 a Donnarumma | Sky Sport
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Infortunio Kvaratskhelia, da CR7 a Donnarumma: gli "abbracci" del calcio

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Sì, lo hanno abbracciato un po' tutti, e chi non ha potuto farlo per davvero come i suoi compagni di squadra, lo ha fatto virtualmente. Tra loro anche CR7, il suo idolo, ma pure Gigio Donnarumma, il suo Napoli, Di Lorenzo, Raspadori e non solo. C'è anche chi gli dice: "Rimettiti, che devi ritirare il Pallone d'Oro…"

INFORTUNIO KVARA, È ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO

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