Infortunio Kvaratskhelia, da CR7 a Donnarumma: gli "abbracci" del calcio
Sì, lo hanno abbracciato un po' tutti, e chi non ha potuto farlo per davvero come i suoi compagni di squadra, lo ha fatto virtualmente. Tra loro anche CR7, il suo idolo, ma pure Gigio Donnarumma, il suo Napoli, Di Lorenzo, Raspadori e non solo. C'è anche chi gli dice: "Rimettiti, che devi ritirare il Pallone d'Oro…"
- Ecco, partiamo forse dal messaggio più bello, quello dell'idolo CR7, che scrive: "Le battaglie più dure nel calcio sono spesso quelle che nessuno vede. So come ti senti, Kvara. Ma non dimenticare mai ciò che ti ha portato fin qui e non lasciare che un momento difficile ti faccia dubitare di quanto lontano puoi arrivare. Mantieni vivo quel fuoco. Il meglio deve ancora arrivare".
- Purtroppo, l'infortunio è di quelli seri: Kvicha Kvaratskhelia si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo è stato l'esito degli esami dopo il brutto infortunato rimediato in Psg-Barcellona, match terminato 4-2.
- Kvaratskhelia potrebbe star fuori dai 6 ai 9 mesi, ma si attendono indicazioni ufficiali dopo l'intervento. Il rischio, dunque, è che la sua stagione possa essere già finita.
- Insieme hanno vinto tanto, tutto, in realtà, se consideriamo il triplete del 2025: "Forza amico mio, siamo con te".
- Non poteva mancare chi lo ha amato alla follia. Napoli e il suo Napoli, che continua a chiamarlo Kvaradona
- L'ex capitano dello scudetto, Di Lorenzo lascia un cuore per l'amico Khvicha
- E lo stesso fa Jack Raspadori…
- Ah, sì, poi ci sarebbe il Pallone d'Oro. Dal mondo del cinema e della tv, il tifosissimo Salvatore Esposito ricorda a Kvara di rimettersi in piedi entro lunedì 26 ottobre…
- No, non cambia nulla. Kvara è uno dei candidati più quotati alla vittoria finale e le sue speranze restano intatte, con o senza infortunio. Dal 2022, infatti, il premio prende in considerazione la stagione sportiva precedente e non più l'anno solare. Ecco perché la valutazione è già completa. Kvara sfiderà altri candidati come Harry Kane, Kylian Mbappé, Michael Olise e Lamine Yamal. Il vincitore si scoprirà la sera di lunedì 26 ottobre.
- Torniamo ai messaggi, ovviamente con tantissimo Napoli: Simeone gli scrive "sii forte, fratello"
- Messaggio dolce anche dello storico magazziniere del Napoli Starace: "Ci sono abbracci, sorrisi e momenti che restano nel cuore. Questa foto è uno di quei ricordi che porterò sempre con affetto. Sapere che un amico e un campione come te deve affrontare un infortunio così importante mi fa tanto dispiacere. Ti mando un grande abbraccio, amico mio". E Kvara apprezza e risponde…
- Lo consola anche una leggenda Real come Marcelo
- Lucas Digne, compagno al Psg: "Sii forte"
- Altri ex serie A e ex Napoli, qui Noah Okafor
- Si accoda Abraham: "Sii forte fratello"
- E Kvara? Ha consegnato il suo messaggio ai social, non privo di sofferenza, ma anche speranzoso: "Una domanda continua a passare per la mia mente: perché io? Pensavo di essere pronto per qualsiasi cosa, ma non per questo. Capisco che Dio mi abbia scelto, e se ciò che mi è successo ha risparmiato ad altri calciatori la stessa sorte, allora sono pronto a sopportare il dolore. So che devo tornare più forte per i miei cari: non vi deluderò, prometto. Non sprecherò un singolo secondo. Ci vediamo molto presto".