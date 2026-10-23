Stefano Borghi analizza le caratteristiche di Xavi Espart, 19enne del Barcellona, che martedì ha segnato il suo primo gol in Champions League al Parco dei Principi contro il Psg. Con la maglia blaugrana ha per il momento totalizzato 14 presenze, giocando sia sulla fascia destra (a Parigi grande prestazione difensiva contro Kvaratskhelia) che su quella sinistra. Un giocatore che pare destinato ad avere una carriera di successo. Guarda il VIDEO della 2^ puntata di 'Borghi d'Europa'