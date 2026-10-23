Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Barcellona, chi è Xavi Espart: Stefano Borghi racconta il talento classe 2007

borghi d'europa

Stefano Borghi analizza le caratteristiche di Xavi Espart, 19enne del Barcellona, che martedì ha segnato il suo primo gol in Champions League al Parco dei Principi contro il Psg. Con la maglia blaugrana ha per il momento totalizzato 14 presenze, giocando sia sulla fascia destra (a Parigi grande prestazione difensiva contro Kvaratskhelia) che su quella sinistra. Un giocatore che pare destinato ad avere una carriera di successo. Guarda il VIDEO della 2^ puntata di 'Borghi d'Europa'

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Dortmund, niente doccia dopo il Sabah: il motivo

Champions League

Perché i giocatori del Borussia Dortmund, dopo il 2-1 sul Sabah in Champions League, sono saliti...

È Kane o un portiere? Rinvio perfetto di 70 metri

video

Harry Kane non si limita a segnare a ripetizione: ultimamente si sta improvvisando anche regista...

Da Tresoldi a tre miracoli: la rinascita di Pepo

inter

Il portiere spagnolo autore di tre parate decisive a San Siro contro gli ucraini: dopo il...

Il bilancio fin qui delle italiane in Champions

Paolo Condò

Tre storie che arrivano dalla notte di Champions

kaiser news

Nel video le nuove ‘Kaiser news’ di Niccolò Omini che, come ogni turno, approfondisce alcune...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE