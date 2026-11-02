Dopo il ko nel derby contro il Milan, l'Inter riparte in Champions sul campo del Feyenoord (martedì 3 novembre in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Chivu recupera Pio Esposito che affiancherà Thuram. Dimarco torna a sinistra, mentre a destra Spence è in vantaggio su Diouf. Dubbio in mezzo fra Zielinski e Mkhitaryan. Nel Feyenoord l'italiano Valente guida il tridente d'attacco completato da Hadj Moussa e Ferri

LE INTERVISTE A SKY: CHIVU - THURAM