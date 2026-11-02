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Feyenoord-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions

Champions League

Dopo il ko nel derby contro il Milan, l'Inter riparte in Champions sul campo del Feyenoord (martedì 3 novembre in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Chivu recupera Pio Esposito che affiancherà Thuram. Dimarco torna a sinistra, mentre a destra Spence è in vantaggio su Diouf. Dubbio in mezzo fra Zielinski e Mkhitaryan. Nel Feyenoord l'italiano Valente guida il tridente d'attacco completato da Hadj Moussa e Ferri

LE INTERVISTE A SKY: CHIVU - THURAM

Probabili Formazioni

Inter
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Difensore di sinistra
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Inter
Djed Spence
Djed Spence
Esterno di destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Centrocampista di destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista di sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
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Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

Inter (3-5-2), la probabile formazione

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Christian Chivu

  • Chivu recupera Pio Esposito per affiancarlo a Thuram in attacco
  • Dimarco torna titolare a sinistra con Carlos Augusto che scala nei tre difensori
  • I dubbi sono fra Diouf e Spence a destra e fra Zielinski e Mkhitaryan in mezzo al campo

Feyenoord, la probabile formazione (4-3-3)

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhelline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst

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