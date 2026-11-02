Dopo il ko nel derby contro il Milan, l'Inter riparte in Champions sul campo del Feyenoord (martedì 3 novembre in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Chivu recupera Pio Esposito che affiancherà Thuram. Dimarco torna a sinistra, mentre a destra Spence è in vantaggio su Diouf. Dubbio in mezzo fra Zielinski e Mkhitaryan. Nel Feyenoord l'italiano Valente guida il tridente d'attacco completato da Hadj Moussa e Ferri
Probabili Formazioni
Inter (3-5-2), la probabile formazione
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Christian Chivu
- Chivu recupera Pio Esposito per affiancarlo a Thuram in attacco
- Dimarco torna titolare a sinistra con Carlos Augusto che scala nei tre difensori
- I dubbi sono fra Diouf e Spence a destra e fra Zielinski e Mkhitaryan in mezzo al campo
Feyenoord, la probabile formazione (4-3-3)
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhelline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst