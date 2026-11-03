Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Martedì 3 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata della League Phase. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Appuntamento, alle 14.00, anche con la Youth League: Manchester United U19-Roma U20. Tutti gli appuntamenti del martedì di Champions League

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 3 novembre, la quarta giornata della competizione europea per club, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 saranno Inter e Roma le prime italiane a scendere in campo: i nerazzurri sfideranno in trasferta il Feyenoord, Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena. Collegamenti dai campi degli inviati Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi. I giallorossi affronteranno all’Old Trafford il Manchester United, Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. Collegamenti dai campi degli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, martedì 3 novembre, appuntamento con la Youth League: alle 14, su Sky Sport Calcio, l’incontro tra Manchester United U19 e Roma U20, valido per la quarta giornata della "League Phase".

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport. 

Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Martedì 3 novembre

  • ore 14.00: MANCHESTER UNITED U19-ROMA U20 su Sky Sport Calcio 
  • ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • ore 18.45: GALATASARAY-STOCCARDA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Elia Faggion
  • ore 18.45: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBONA su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251
  • ore 21.00: FEYENOORD-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena, inviati Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi, Diretta Gol Federico Zancan
  • ore 21.00: BARCELLONA-ASTON VILLA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Redi, inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • ore 21.00: MANCHESTER UNITED-ROMA su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • ore 21.00: VILLARREAL-PSG su Sky Sport 255. Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 21.00: ATLETICO MADRID-BAYERN MONACO su Sky Sport 256. Telecronaca Antonio Nucera, inviato Nicolò Omini, Diretta Gol Daniele Barone
  • ore 21.00: BODØ GLIMT-LILLE su Sky Sport 257. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Riccardo Morelli
  • ore 21.00: LASK-SLOVAN BRATISLAVA su Sky Sport 258. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Andrea Voria

Gli studi del martedì

  • Dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Riccardo Gentile
  • Dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Zvonimir Boban e Alessandro Florenzi
  • Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Martedì 3 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata della League Phase. Le...

De Roon: "La Roma si sta gasperinizzando"

Champions League

Le parole a Sky del centrocampista giallorosso prima della sfida contro il Manchester United: "La...

Thuram: "Derby? Ci siamo detti le cose in faccia"

inter

L'attaccante dell'Inter a Sky Sport in vista della sfida di Champions contro il Feyenoord (in...

Kane: "Giornate incredibili ma penso all'Atletico"

esclusiva sky

Il neo Pallone d'oro Harry Kane ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo momento speciale e...

Chivu: "La delusione dovrà diventare energia"

inter

L'allenatore dell'Inter ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Feyenoord (diretta...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE