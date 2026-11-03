Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 3 novembre, la quarta giornata della competizione europea per club, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 saranno Inter e Roma le prime italiane a scendere in campo: i nerazzurri sfideranno in trasferta il Feyenoord, Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena. Collegamenti dai campi degli inviati Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi. I giallorossi affronteranno all’Old Trafford il Manchester United, Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. Collegamenti dai campi degli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, martedì 3 novembre, appuntamento con la Youth League: alle 14, su Sky Sport Calcio, l’incontro tra Manchester United U19 e Roma U20, valido per la quarta giornata della "League Phase".