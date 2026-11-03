Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Martedì 3 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata della League Phase. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Appuntamento, alle 14.00, anche con la Youth League: Manchester United U19-Roma U20. Tutti gli appuntamenti del martedì di Champions League
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 3 novembre, la quarta giornata della competizione europea per club, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 saranno Inter e Roma le prime italiane a scendere in campo: i nerazzurri sfideranno in trasferta il Feyenoord, Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena. Collegamenti dai campi degli inviati Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi. I giallorossi affronteranno all’Old Trafford il Manchester United, Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. Collegamenti dai campi degli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, martedì 3 novembre, appuntamento con la Youth League: alle 14, su Sky Sport Calcio, l’incontro tra Manchester United U19 e Roma U20, valido per la quarta giornata della "League Phase".
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 3 novembre
- ore 14.00: MANCHESTER UNITED U19-ROMA U20 su Sky Sport Calcio
- ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- ore 18.45: GALATASARAY-STOCCARDA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Elia Faggion
- ore 18.45: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBONA su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251
- ore 21.00: FEYENOORD-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena, inviati Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi, Diretta Gol Federico Zancan
- ore 21.00: BARCELLONA-ASTON VILLA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Redi, inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: MANCHESTER UNITED-ROMA su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: VILLARREAL-PSG su Sky Sport 255. Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: ATLETICO MADRID-BAYERN MONACO su Sky Sport 256. Telecronaca Antonio Nucera, inviato Nicolò Omini, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: BODØ GLIMT-LILLE su Sky Sport 257. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Riccardo Morelli
- ore 21.00: LASK-SLOVAN BRATISLAVA su Sky Sport 258. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Andrea Voria
Gli studi del martedì
- Dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Riccardo Gentile
- Dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Zvonimir Boban e Alessandro Florenzi
- Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli