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Che rissa in Galatasaray-Stoccarda, alla fine arrivano solo... due gialli. VIDEO

Champions League

È il 37' del primo tempo quando un contrasto a bordocampo tra Undav e Baris Yilmaz scatena una maxi rissa in campo. Sembra un pandemonio, ma alla fine tutto si risolve in pochi istanti e con appena… due ammonizioni

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