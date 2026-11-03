È il 37' del primo tempo quando un contrasto a bordocampo tra Undav e Baris Yilmaz scatena una maxi rissa in campo. Sembra un pandemonio, ma alla fine tutto si risolve in pochi istanti e con appena… due ammonizioni
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