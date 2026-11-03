Lens-Como, le probabili formazioni del match di Champions League

Dopo il successo storico contro il Manchester United, il Como vuole provare a conquistare la sua prima vittoria in una trasferta di Champions. La squadra di Fabregas sarà impegnata sul campo del Lens mercoledì 4 novembre alle 21. Confermata in gran parte la formazione che ha battuto il Venezia: a centrocampo potrebbe tornare titolare Perrone, nel ruolo di terzino sinistro Valle è favorito su Kaiki. Il match in diretta su Sky e in streaming su NOW

L'INTERVISTA DI FABREGAS A SKY