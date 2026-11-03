Lens-Como, le probabili formazioni del match di Champions League

Dopo il successo storico contro il Manchester United, il Como vuole provare a conquistare la sua prima vittoria in una trasferta di Champions. La squadra di Fabregas sarà impegnata sul campo del Lens mercoledì 4 novembre alle 21. Confermata in gran parte la formazione che ha battuto il Venezia: a centrocampo potrebbe tornare titolare Perrone, nel ruolo di terzino sinistro Valle è favorito su Kaiki. Il match in diretta su Sky e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Como, le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Il Como vuole continuare a fare bene in Champions: in attacco confermato Douvikas con alle sue spalle Da Cunha, Nico Paz e Baturina
- Rispetto alla vittoria contro il Venezia, a centrocampo tornerà titolare Perrone, al suo fianco dovrebbe esserci Milla
- Come terzini dovrebbero giocare Yan Couto a destra e Valle a sinistra, quest'ultimo è in vantaggio su Kaiki
Lens, la probabile formazione
LENS (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Kadile; Ivanovic. All. Cahuzac