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Lens-Como, le probabili formazioni del match di Champions League

Champions League

Dopo il successo storico contro il Manchester United, il Como vuole provare a conquistare la sua prima vittoria in una trasferta di Champions. La squadra di Fabregas sarà impegnata sul campo del Lens mercoledì 4 novembre alle 21. Confermata in gran parte la formazione che ha battuto il Venezia: a centrocampo potrebbe tornare titolare Perrone, nel ruolo di terzino sinistro Valle è favorito su Kaiki. Il match in diretta su Sky e in streaming su NOW

L'INTERVISTA DI FABREGAS A SKY

Probabili Formazioni

Como
Como
Jean Butez
Jean Butez
PORTIERE
Como
Yan Couto
Yan Couto
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale
pubblicità
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Luis Milla
Luis Milla
centrocampista centrale
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
esterno destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
esterno sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante centrale

Como, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Il Como vuole continuare a fare bene in Champions: in attacco confermato Douvikas con alle sue spalle Da Cunha, Nico Paz e Baturina
  • Rispetto alla vittoria contro il Venezia, a centrocampo tornerà titolare Perrone, al suo fianco dovrebbe esserci Milla
  • Come terzini dovrebbero giocare Yan Couto a destra e Valle a sinistra, quest'ultimo è in vantaggio su Kaiki

Lens, la probabile formazione

LENS (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Kadile; Ivanovic. All. Cahuzac

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