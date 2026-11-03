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Ranking Uefa per Nazioni 2026/2027: Italia ottava, l'extra spot resta lontano

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L'Italia iniziava la tre giorni di coppe al nono posto a -785 punti dalla seconda posizione della Germania. Nel martedì vittoria dell'Inter e ko della Roma: saliamo ottavi, ma i punti di ritardo dalla zona che vale "l'extra-spot" in Champions diventano… 786. Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni

HIGHLIGHTS: INTER - ROMA - CHAMPIONS

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