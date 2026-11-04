Dopo il brutto ko contro il Porto Allegri dice: "Sono i dettagli che fanno la differenza, stasera abbiamo sbagliato su due palle inattive e su quel rinvio di Meret. A un certo punto loro hanno fatto cinque sostituzioni, io in panchina avevo solo attaccanti. Ritmi del genere puoi gestirli solo se hai otto o nove cambi. La Lazio è una finale, poi recuperiamo con la sosta" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Notte fonda Napoli. Quattro gol incassati, terzo ko in quattro giornate di Champions, secondo di fila dopo la Juve e settimo in stagione su quattordici partite. La metà esatta. E poi la totale emergenza infortuni che ha portato Allegri a una formazione, di fatto, obbligata, e con appena cinque giocatori di movimento in panchina, tra cui due 2008 e poi, per il resto, solo attaccanti: Lucca, Giovane, Lang. Poi il campo: i gol del Porto, che ha punto due volte su corner, preso traverse: "Dettagli — spiega Allegri dopo la sconfitta —, stasera abbiamo sbagliato sulle sulle due palle in attive, perché la squadra fino al 70' ha fatto bene, poi abbiamo preso il 2-1 su un rinvio del nostro portiere. I ritmi in Champions sono alti, è subentrata della stanchezza. Ai ragazzi posso rimproverare gli errori sui dettagli, sulle piccole cose ma, per il resto, hanno corso e giocato. E sicuramente la prestazione è stata migliore di quella con la Juve in campionato".

Le piccole cose che contano tanto Sì, ma quali dettagli? "Beukema — prosegue Allegri — sale dritto per dritto, la palla è contesa e deve andare a marcare l'uomo". L'allenatore del Napoli fa riferimento al 2-1 di Veiga: rinvio di Meret, palla contesa a centrocampo vinta dal Porto, Gimenez imbuca e mette in porta il compagno —. È stata una disattenzione, Beukema aveva fatto bene, forse c'è stata stanchezza. Sono questi i dettagli che contano, anche con la Juve la partita stava andando via liscia, poi certi sbagli diventano decisivi a questi livelli".