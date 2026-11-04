Mercoledì 4 novembre, su Sky e in streaming su NOW , la quarta giornata della League Phase. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Tutti gli appuntamenti del mercoledì di Champions League

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Mercoledì 4 novembre, la quarta giornata della competizione europea per club, con lepartite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 il Como sarà impegnato fuori casa contro il Lens, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi e i collegameni dal campo dell'inviata Marina Presello. Alla stessa ora anche la sfida Porto-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.