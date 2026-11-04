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Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

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Mercoledì 4 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata della League Phase. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Tutti gli appuntamenti del mercoledì di Champions League

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Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Mercoledì 4 novembre, la quarta giornata della competizione europea per club, con lepartite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 il Como sarà impegnato fuori casa contro il Lens, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi e i collegameni dal campo dell'inviata Marina Presello. Alla stessa ora anche la sfida Porto-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport. 

Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Mercoledì 4 novembre

  • ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • ore 18.45: AEK ATENE-REAL MADRID su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Antonio Nucera
  • ore 18.45: FENERBAHÇE-LIVERPOOL su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Andrea Menon
  • ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
  • ore 21.00: LENS-COMO su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi, inviata Marina Presello, Diretta Gol Davide Polizzi
  • ore 21.00: LIPSIA-MANCHESTER CITY su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Botti
  • ore 21.00: SLAVIA PRAGA-ARSENAL su Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Nicolò Ramella
  • ore 21.00: BORUSSIA DORTMUND-REAL BETIS su Sky Sport 255. Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Federico Casotti
  • ore 21.00: PSV-CLUB BRUGGE su Sky Sport 256. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 21.00:  VIKING-SABAH su Sky Sport 257. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Manuel Favia

Gli studi del mercoledì

  • Dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis, Paolo Condò e Alessandro Costacurta
  • Dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio
  • Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Giorgia Cenni e Nicolò Omini

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