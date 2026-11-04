Lo sfortunato protagonista è stato Jamie Leweling che, da due passi, si vede negare il gol non solo da un palo, ma da due sullo stesso tiro. Due sono anche i gol che il Gala rifilerà allo Stoccarda vincendo la partita
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