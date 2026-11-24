Il Como batte 1-0 l'Aek Atene nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Decide un gol di Milla, migliore in campo. Bene Ramon, davanti sufficiente solamente Nico Paz. Le pagelle del match a cura di Dario Massara
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Il Como batte 1-0 l'Aek Atene nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Decide un gol di Milla, migliore in campo. Bene Ramon, davanti sufficiente solamente Nico Paz. Le pagelle del match a cura di Dario Massara
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