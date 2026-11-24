L'Inter sfida lo Stoccarda a San Siro nella 5^ giornata della fase campionato di Champions. In 3 per 2 maglie in difesa. A centrocampo Sucic al posto di Calhanoglu e Jones favorito su Mkitharyan. In avanti verso la coppia Esposito-Thuram, con Lautaro che dovrebbe partire dalla panchina. Match in diretta mercoledì 25 novembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Inter (3-5-2), la probabile formazione
Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; P. Esposito, M. Thuram. All. Chivu
- In difesa Akanji, Carlos Augusto e Bastoni per due maglie
- Sucic in mezzo al posto dell'infortunato Calhanoglu
- Jones favorito su Mkhitaryan
- In avanti Thuram in vantaggio su Lautaro, per affiancare Pio Esposito
Stoccarda (3-4-3), la probabile formazione
Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirović, El Khannouss. All. Hoeness