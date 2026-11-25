Il successo contro l'AEK Atene, il quarto in cinque partite, continua a far sognare la squadra di Fabregas. Praticamente blindato l'accesso ai playoff, ora l'obiettivo diventa la qualificazione diretta agli ottavi di finale. "Basterebbe" vincere le ultime tre sfide, ma il calendario presenta ostacoli notevoli. Le proiezioni suggeriscono però quanti punti sarebbero sufficienti per festeggiare un traguardo storico
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Quattro vittorie in cinque partite. Il ruolino di marcia del Como nella sua prima Champions è stato finora impressionante. La squadra di Fabregas è terza in classifica con 12 punti e, considerando le partite della serata di mercoledì 25 novembre, può essere raggiunta al massimo da Barcellona, una tra Liverpool e Brugge (entrambe a 9 punti ma impegnate nello scontro diretto), e Sporting. Ciò vuol dire che, se dovesse vincere le ultime tre partite del girone unico, sarebbe aritmeticamente qualifcata agli ottavi di finale. Il calendario però è molto duro e riserva le seguenti sfide:
- Betis-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45
- Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21
- Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21
Le proiezioni: quanti punti servono per qualificarsi
Secondo la pagina specializzata Football Meets Data, il Como con 12 punti ha già la certezza di disputare i playoff. Ma quanti ne servono per chiudere tra le prime otto?Di seguito, le varie possibilità:
- 15 punti totali (bilancio di 1 vittoria e 2 sconfitte o di 3 pareggi nelle ultime tre partite): la percentuale di qualificazione agli ottavi di finale sarebbe del 29,8%.
- 16 punti totali (bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta): la percentuale di qualificazione sarebbe dell'84,4%
- Dai 17 punti totali in su (una vittoria e due pareggi o almeno due vittorie): la percentuale di qualificazione sarebbe dal 99,5% in su.
Chiaramente le percentuali possono variare in base ai risultati delle partite. Di certo, per il Como sarà fondamentale la prossima sfida a Siviglia col Betis. Gli spagnoli hanno 12 punti anche loro e una vittoria per una delle due squadre potrebbe davvero spalancare le porte di un risultato insperato alla vigilia della competizione.