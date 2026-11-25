Accomodatevi, perché un autogol così non si vede spesso. Lo sfortunato protagonista è Pavlovic che, nella serata da dimenticare del Bayern a Lille segna, sì, ma nella porta sbagliata. Tutto nasce da una ripartenza perfetta della squadra di Ancelotti: Mbappé (il fratello di Kylian) apre il piattone e colpisce il palo. Sulla ribattuta arriva Pavlovic che prova a spazzare e invece spedisce goffamente il pallone in rete. E per poco non sbaglia anche l'autogol... Guarda il VIDEO qui sopra

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