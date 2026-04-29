Champions League, le squadre che hanno segnato più gol in una singola edizione
Serata memorabile quella che ci hanno regalato Psg e Bayern, protagoniste del 5-4 nella semifinale d'andata al Parco dei Principi. Uno spettacolo assoluto le squadre di Luis Enrique e Kompany, che hanno segnato rispettivamente 43 e 42 gol in questa Champions. E ora è a portata di mano il record di reti in una singola edizione della competizione, primato che risale al 2000. Ricordate le più prolifiche nel format moderno del torneo (dal 1992/93 a oggi)?
- Iscritto alla doppia semifinale contro l'Arsenal dopo aver eliminato il Barcellona, la squadra di Simeone ha segnato finora 34 reti. Avrà quindi due partite a disposizione per raggiungere la quota di 35 gol, quella da cui iniziamo la nostra classifica tra le squadre più prolifiche in una singola edizione di Champions League
- Gol segnati: 35
- Edizione: 2011/12
- Vincitore Champions: Chelsea
- Gol segnati: 35
- Edizione: 2011/12
- Vincitore Champions: Chelsea
- Gol segnati: 35
- Edizione: 2001/02
- Vincitore Champions: Real Madrid
- Gol segnati: 35
- Edizione: 2000/01
- Vincitore Champions: Bayern Monaco
- Gol segnati: 35
- Edizione: 1999/00
- Vincitore Champions: Real Madrid
- Gol segnati: 36
- Edizione: 2016/17
- Vincitore Champions: Real Madrid
- Gol segnati: 38
- Edizione: 2024/25
- Vincitore Champions: Psg
- Gol segnati: 41
- Edizione: 2017/18
- Vincitore Champions: Real Madrid
- Gol segnati: 41
- Edizione: 2013/14
- Vincitore Champions: Real Madrid
- Gol segnati: 42
- Edizione: 2025/26
- Vincitore Champions: ?
- Gol segnati: 43
- Edizione: 2019/20
- Vincitore Champions: Bayern Monaco
- Gol segnati: 43
- Edizione: 2024/25
- Vincitore Champions: Psg
- Gol segnati: 43
- Edizione: 2025/26
- Vincitore Champions: ?
- Gol segnati: 45
- Edizione: 1999/00
- Vincitore Champions: Real Madrid