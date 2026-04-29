 Champions League, squadre con più gol in una singola edizione. Classifica | Sky Sport
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Champions League, le squadre che hanno segnato più gol in una singola edizione

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Serata memorabile quella che ci hanno regalato Psg e Bayern, protagoniste del 5-4 nella semifinale d'andata al Parco dei Principi. Uno spettacolo assoluto le squadre di Luis Enrique e Kompany, che hanno segnato rispettivamente 43 e 42 gol in questa Champions. E ora è a portata di mano il record di reti in una singola edizione della competizione, primato che risale al 2000. Ricordate le più prolifiche nel format moderno del torneo (dal 1992/93 a oggi)?

GLI HIGHLIGHTS DI PSG-BAYERN 5-4

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epa12920095 Harry Kane of Bayern celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League semi-final match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in Paris, France 28 April 2026. EPA/YOAN VALAT

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