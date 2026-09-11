Introduzione

Con una fantastica vittoria in casa 4-1 contro il Lipsia, il Como ha festeggiato nel migliore dei modi la prima partita della sua storia in Champions League. Alla faccia della poca esperienza, al Sinigaglia è stata vissuta una notte da ricordare. La squadra di Fabregas è stata la 12^italiana a debuttare nella competizione europea più importante (considerando solo l'epoca dal 1992/1993, prima edizione con la nuova denominazione), appena la quarta a riuscirci con una vittoria. Ripercorriamo tutte le prime volte delle italiane in Champions, dalla più lontana alla più vicina. Quale club si è spinto più in là alla sua prima partecipazione assoluta? C'è chi ha vinto, chi è arrivato in finale e chi ha esordito in un clima surreale esattamente 25 anni fa, l'11 settembre 2001

GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE