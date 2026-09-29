Un tris che la Spagna aveva conosciuto già qualche anno prima e precisamente nel 2018, quando Marcos Alonso Mendoza ai tempi del Chelsea (in precedenza aveva giocato in Italia con la maglia della Fiorentina) aveva raccolto il suo primo gettone con le Furie Rosse (saranno 9 in totale) e continuato una tradizione di famiglia. Anche il padre Marcos Alonso Peña era stato, infatti, un giocatore della nazionale iberica: 22 presenze totali (e 1 gol) seppur senza mai essere protagonista in un Europeo o in un Mondiale. Il primo della famiglia a indossare la maglia della Spagna fu, però, il nonno Marquitos: fece il suo esordio nel 1955 e poi vi giocò per la seconda e ultima volta addirittura cinque anni dopo.