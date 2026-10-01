Negli ultimi giorni la tensione nel ritiro del Portogallo è cresciuta sempre di più. Per capire come si sia arrivati alla rottura, bisogna fare un passo indietro. CR7 viene convocato per il nuovo corso di Jorge Jesus, allenatore che conosce bene per averci lavorato insieme all'Al-Nassr. Il 23 settembre l'attaccante interviene in conferenza stampa: dichiara che è certo che il ct farà un ottimo lavoro, ma aggiunge che qualcuno tra i media vorrebbe farlo fuori.

Il giorno dopo il Portogallo esordisce in Nations League contro il Galles: Ronaldo gioca titolare, ma resta a secco. Il 27 settembre emergono le prime crepe. Contro la Norvegia CR7 parte dalla panchina: il ct spiega di non volerlo schierare dall'inizio in due partite ravvicinate. Nella ripresa viene mandato a scaldarsi, ma non entra. Il Portogallo vince 2-1 e, mentre i compagni restano in campo per salutare i tifosi, lui si dirige subito negli spogliatoi. In conferenza stampa Jorge Jesus conferma che sarà necessario un chiarimento.

Il 28 settembre Ronaldo si allena regolarmente. Il giorno successivo salta invece la seduta con il gruppo e torna in hotel per svolgere un programma personalizzato. Intanto in Portogallo scoppia il caso: Pedro Proença, presidente della Federazione, raggiunge la nazionale a Copenaghen per provare a risolvere la situazione.

Il 30 settembre, alla vigilia della sfida contro la Danimarca, Jesus interviene in conferenza stampa e spiega di aver comunicato a Ronaldo che non avrebbe giocato né contro la Norvegia né contro la Danimarca. Poi ribadisce: "Nessun giocatore mi farà mai cambiare idea. Né lui, né nessun altro nel mondo del calcio. Né alcun presidente". Pochi minuti dopo la conferenza, i portali portoghesi documentano l'uscita di Cristiano Ronaldo dal ritiro a bordo di un van della federazione, accompagnato da due membri dello staff. L'attaccante salta l'allenamento e annuncia sui social la decisione di lasciare il ritiro.

LA RICOSTRUZIONE DETTAGLIATA, GIORNO PER GIORNO