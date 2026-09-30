Premier League, City colpevole per violazione delle norme finanziarie: cosa rischiaPREMIER LEAGUE
Introduzione
Il Manchester City è stato giudicato colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League da una commissione indipendente. Il City era stato accusato dalla Premier League di oltre 100 violazioni, nel febbraio del 2023. Vediamo cosa rischia il club e cosa può succedere.
Quello che devi sapere
Di cosa è colpevole il Manchester City?
- Il Manchester City ha stipulato contratti "fittizi" con diversi partner commerciali per gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurre i costi di oltre 900 milioni di sterline
- Il club ha presentato bilanci che nascondevano la reale situazione finanziaria ai revisori dei conti e agli organi di controllo del calcio
- Il Manchester City ha violato in modo significativo i limiti di spesa imposti sia dalla Premier League che dalla UEFA
- Durante l'indagine della Premier League, il Manchester City non ha collaborato e non ha agito in buona fede nei confronti della lega
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Qual è la procedura del ricorso?
- Il Manchester City ha confermato che presenterà ricorso contro la sentenza. La scadenza è venerdì 2 ottobre
- Il ricorso, ammesso ai sensi della sezione W del regolamento della Premier League, verrebbe esaminato da una nuova commissione composta da tre persone
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Quando arriveranno le eventuali sanzioni?
- Si terrà un'udienza separata con la commissione indipendente per stabilire le sanzioni. Non è noto quando si svolgerà questa udienza, ma la Premier League desidera che la questione si concluda entro la fine della stagione
- La Premier League proporrà la sanzione che ritiene opportuna e il City esporrà le proprie ragioni
- La commissione si riunirà quindi per decidere quali sanzioni infliggere
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L’appello è l’ultimo grado di giudizio?
- Sì, l’appello costituirebbe la conclusione di questa fase del procedimento
- Il City non può presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). Tuttavia, potrebbe rivolgersi all’Alta Corte e sostenere che il procedimento non è stato equo e imparziale
- Potrebbero inoltre scaturire ulteriori diverse azioni legali, se gli altri club di Premier intentassero causa contro il City per la mancata conquista di trofei e la mancata qualificazione alla Champions League
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Quali sono le possibili sanzioni?
- La commissione indipendente ha a disposizione una serie di sanzioni, tra cui multe, penalizzazioni in termini di punti e altre sanzioni sportive, che potrebbero essere applicate già in questa stagione
- Il City non può perdere la Champions League vinta nel 2022/23: la commissione indipendente, infatti, non ha nessun titolo per giudicare sulle competizioni europee. È anche poco probabile che al City vengano tolte le 8 Premier vinte tra il 2009 e il 2023
- La Premier League non prevede sanzioni fisse per le violazioni delle norme finanziarie. I club hanno deciso di non adottarle per timore che, conoscendo in anticipo la gravità della sanzione, avrebbero infranto le regole accettando passivamente la punizione
- I precedenti: all'Everton sono stati detratti sei punti in seguito a un ricorso presentato durante la stagione 2023/24 e successivamente altri due punti per violazioni delle norme relative a profitto e sostenibilità. Al Nottingham Forest sono stati detratti quattro punti nella stessa stagione. Nella stagione 2008/09, al Luton sono stati detratti 30 punti (10 punti per pagamenti illegali agli agenti e 20 punti per essere uscito dall'amministrazione controllata senza un accordo volontario con i creditori). Nella stagione 2021/22, al Derby sono stati detratti 21 punti (12 punti per essere entrato in amministrazione controllata e nove punti per irregolarità finanziarie)
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Il City può retrocedere dalla Premier League?
- Il Manchester City non può essere retrocesso d’ufficio
- Viceversa, può finire in Championship solo se gli viene inflitta una penalizzazione di punti sufficientemente elevata da comportare la sua retrocessione dalla Premier League
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Cosa succederebbe se il City venisse escluso dalla Premier League?
- L'espulsione dalla Premier significherebbe che il City non è più un club della Premier League, non che sia stato retrocesso
- Quindi, il City dovrebbe rivolgersi alla Federcalcio inglese e presentare domanda per rientrare nella piramide calcistica, scendendo di livello
- Il problema del reintegro del City spetterebbe quindi alla Federcalcio e alla English Football League, la seconda lega del calcio prof in Inghilterra, che organizza Championship, League One e League Two
- In questo scenario, la Federcalcio avrebbe un ruolo fondamentale nel decidere in quale serie si collocherebbe il City. La questione sarebbe molto complessa e, per larghi tratti, politica
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Da dove ripartirebbe il City?
- È sancito dal regolamento dell'EFL: qualsiasi nuovo membro che si iscrive all'EFL deve necessariamente iniziare a giocare in League Two
- La EFL, come la Premier League, è un'organizzazione collettiva composta dai club membri, pertanto qualsiasi decisione di riammettere il Manchester City in una determinata categoria deve essere ratificata da un voto dei club stessi
- Se si arrivasse a una votazione, la proposta dovrebbe essere approvata a maggioranza semplice, con un voto che coinvolgerebbe tutti i 72 club dell'EFL
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Che fine farebbe il posto vuoto lasciato dalla Premier League?
- L’espulsione del City dalla Premier lascerebbe il campionato con 19 squadre. Quasi certamente retrocederebbero solo due squadre al termine del campionato
La posizione ufficiale del Manchester City
- Il City ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice "deluso e sorpreso" dopo che il club è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League
- "Il Manchester City è deluso e sorpreso dal parere della commissione della Premier League pubblicato oggi"
- "Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League ed esiste un ampio numero di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni"
- "Il club, pertanto, agirà con determinazione e, ove necessario, in modo proattivo, in tutti i fori normativi e legali competenti"
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