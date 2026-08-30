Solo la Fiorentina (3) ha effettuato meno conclusioni del Napoli (4) dall'interno dell'area di rigore nella prima giornata di questa Serie A, mentre il Como ne ha registrate 13, come Juventus e Roma e meno solo del Milan (19). Dall'altro lato, solo il Sassuolo (10) ha tirato più volte dalla distanza rispetto ai partenopei (9)