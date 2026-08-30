Il centrocampista del Como Nico Paz (18+14) può diventare il secondo giocatore a segnare almeno 15 gol e fornire almeno 15 assist in Serie A prima di compiere 22 anni dal 2004/05 in avanti, dopo Domenico Berardi (38+22)
Napoli-Como, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Big match al Maradona nella seconda giornata di campionato. Si affrontano Napoli e Como. Allegri, come a Genova, lascia De Bruyne in panchina e a sorpresa preferisce Lang ad Alisson Santos in attacco. Fabregas rilancia Da Cunha in mediana e conferma Diao-Paz-Baturina dietro Douvikas. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
La conferenza stampa di Allegri
La strategia per neutralizzare il Como e anche un ritorno sulle scaramucce con Fabregas dello scorso anno, quando Allegri era sulla panchina del Milan. Ecco le parole dell'allenatore nella conferenza di ieri
Allegri: 'Dobbiamo togliere al Como i suoi punti di forza'Vai al contenuto
Nel frattempo impazza ancora il calciomercato
Il campionato è entrato nel vivo, ma non tutte le squadre hanno ancora la loro fisionomia definitiva. Fino a martedì 1 settembre c'è spazio per trattative, colpi e ufficialità
Calciomercato, le news di oggi LIVEVai al contenuto
Le scelte di Fabregas
Due cambi per lo spagnolo rispetto alla formazione titolare scesa in campo all'esordio. Diao nel terzetto dei trequartisti al posto di Rodriguez e capitan Da Cunha a centrocampo invece di Perrone. Confermati i nuovi Couto, Chalobah e Milla
Le scelte di Allegri
L'allenatore del Napoli manda ancora una volta in panchina De Bruyne, confermando Anguissa e McTominay ai lati di Lobotka. In avanti a sinistra nel tridente c'è Lang invece di Alisson Santos, Politano e Hojlund a completamento. In difesa Olivera viene preferito a Spinazzola a sinistra. Non cambia il resto della retroguardia con Rrhamani-Marin a protezione di Meret e capitan Di Lorenzo a destra
Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha segnato e fornito un assist entrando a gara in corso nella prima giornata di questo campionato; solo due volte nei cinque grandi campionati europei è stato coinvolto in tre reti nelle prime due presenze stagionali: nel 2019/20 e nel 2022/23, entrambe con il Manchester City.
Solo la Fiorentina (3) ha effettuato meno conclusioni del Napoli (4) dall'interno dell'area di rigore nella prima giornata di questa Serie A, mentre il Como ne ha registrate 13, come Juventus e Roma e meno solo del Milan (19). Dall'altro lato, solo il Sassuolo (10) ha tirato più volte dalla distanza rispetto ai partenopei (9)
Il Napoli ha trovato il successo all'esordio casalingo in ciascuna delle precedenti 10 stagioni di Serie A - tuttavia i partenopei hanno perso due delle ultime quattro gare interne in campionato (2 vittorie), tanti ko quanti nelle precedenti 35
Considerando le prime due gare stagionali in un campionato di Serie A, il Como ha vinto solo una volta nel corso delle sue ultime 13 partecipazioni al massimo campionato (incluso il torneo 26/27): 2-0 il 24 agosto 2025, nella prima giornata contro la Lazio
Il Napoli ha vinto ciascuna delle prime due gare stagionali di Serie A in ben sette delle precedenti nove annate nella competizione - fanno eccezione il 2019/20 (1 vittoria, 1 sconfitta) e il 2024/25 (1 vittoria, 1 sconfitta), in cui comunque è riuscito a ottenere almeno una vittoria
Il Como è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 trasferte di Serie A (fa eccezione un 1-2 contro il Sassuolo il 17 aprile), trovando nel parziale ben otto successi e tre pareggi. Inoltre, dopo l'1-1 contro l'Udinese nella prima giornata, i lariani potrebbero impattare in due gare esterne consecutive in campionato per la prima volta dallo scorso novembre - tre in quel caso e l'ultima della serie proprio contro il Napoli
Il Como è la squadra contro cui il Napoli ha la percentuale di vittorie casalinghe più alta in Serie A (minimo 10 precedenti): 12 successi in 13 incontri (92.3%), con un un'unica eccezione, un pareggio per 0-0 lo scorso primo novembre
Entrambi i precedenti incontro dello scorso campionato tra Napoli e Como sono terminati 0-0: infatti, sia partenopei che lariani hanno nell'avversaria di giornata l'unica squadra contro cui non hanno trovato la rete nela scorsa Serie A
Il Como è imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (1 vittoria, 2 pareggi), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti. In generale i lariani hanno vinto appena due dei 26 confronti nel massimo torneo contro i campani (6 pareggi, 18 sconfitte).
Buonasera a tutti. Dopo le partite di venerdì e sabato, la seconda giornata di campionato prosegue domenica con il big match tra Napoli e Como. Avviciniamoci al fischio d'inizio previsto per le 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona