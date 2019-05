MAURO TASSOTTI - Infaticabile terzino e leader silenzioso del primo Milan di Berlusconi. Per lui cinque scudetti vinti e tre Coppe dei Campioni. Quella del 1994, già Champions League, alzata al cielo da capitano. Appesi gli scarpini al chiodo ha passato una vita come allenatore in seconda, restando in rossonero fino al 2017, per ben trentasei anni.