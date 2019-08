IL CAPITANO - Leo Messi, e non serve aggiungere altro. E' stato il miglior marcatore (12 gol) della scorsa Champions League per la sesta volta: una in meno di Cristiano Ronaldo (sette). Rispetto al portoghese, Messi conta 14 gol in meno (112 vs 126) nella classifica di tutti i tempi nella competizione ma probabilmente resta il migliore del mondo, quando è in giornata