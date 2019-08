Icardi assente

E Maurito? Alla cena non c'era, esattamente come alla prima di campionato. L'ex capitano e numero 9 dell'Inter, sul proprio profilo Instagram, ha invece "risposto" pubblicando foto e video insieme alla sua famiglia sul Lago di Como. "Family Day" la didascalia, proprio nei giorni del nuovo contatto tra Wanda Nara e Marotta. La moglie-procuratrice di Icardi sta infatti cercando di convincere l'attaccante argentino a prendere in considerazioni le altre opzioni oltre a quella della permanenza in nerazzurro. E l'Inter è disposta al prolungamento di contratto per farlo andare via in prestito. Ma solo verso alcune destinazioni.