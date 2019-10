SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (2014-2015) - Una sola stagione al Genk per il centrocampista serbo classe '95, abbastanza per mostrare tutto il suo valore. Acquistato dai belgi per 1 milione di euro, è stato ceduto alla Lazio per 18 milioni. In Serie A si è affermato come uno dei migliori talenti nel suo ruolo