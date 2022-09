Con il gol meraviglioso segnato nell'ultimo turno contro il Borussia Dortmund, Erling Haaland ha raggiunto quota 26 reti (in appena 21 presenze) in Champions League. L'attaccante del City, a soli 22 anni, ha già superato nella classifica marcatori all time del torneo tantissimi campioni storici e parecchi giocatori ancora in attività: ecco, tra i più importanti, di chi ha fatto meglio (dati Transfermarkt)