La storia dell'inno della Champions League

La storia dell'inno

L'inno venne composto nel 1992 (in occasione della nascita della Champions League) dal musicista britannico Tony Britten, basandosi su "Zadok the Priest" di Georg Friedrich Handel, inno dell'incoronazione di Giorgio II di Gran Bretagna ed eseguito a ogni successiva incoronazione britannica. Il testo è scritto nelle tre lingue ufficiali della Uefa: inglese, francese e tedesco con una sequenza di frasi alternate. Nelle prime tre strofe si parte dal francese ("Ce sont les meilleures équipes", tradotto "Queste sono le migliori squadre"), si passa al tedesco ("Sie sind die allerbesten Mannschaften", stesso concetto di prima), poi l'inglese ("The main event", tradotto "L'evento principale") e così via fino al "The Champions". In occasione delle finali, inoltre, viene inserita in controcanto la lingua dello stato ospitante. Nella versione ufficiale l'inno è eseguito dall'Academy of St. Martin in the Fields e dalla Royal Philharmonic Orchestra di Londra.