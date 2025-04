Sabato 26 aprile è arrivata la vittoria in Coppa del Re, 3-2 ai supplementari contro il Real Madrid, trofeo che tiene in piedi ancora l'obiettivo Triplete per i blaugrana (a inizio 2025 i blaugrana hanno conquistato, contro i Blancos, anche la Supercoppa spagnola che, però, non si considera nel tradizionale Triplete). Con la coppa nazionale messa in bacheca, mancano dunque campionato e Champions per provare a centrare questo incredibile risultato. In gioco, in Europa, c'è anche il Psg, ma i catalani hanno già centrato due volte il Triplete nella loro storia: la prima volta nel 2008-09, con Guardiola in panchina, e la seconda nel 2014-15, con Luis Enrique (oggi allenatore dei parigini) alla guida.