Inter, il calendario delle partite di Champions

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Champions League, calendario e partite Inter: avversarie, date e orari

Champions League

I Campioni d'Italia hanno pescato il Real di Mourinho e il Liverpool (come l'anno scorso) dalla prima 1^ fascia, ostacolo Dortmund e Feyenoord in trasferta, in casa anche Brugge, Shakhtar e Stoccarda

CHAMPIONS, IL SORTEGGIO

Sono state sorteggiate tutte le avversarie dell'Inter nella fase campionato della Champions. Molto suggestive quelle trovate dalla prima fascia, con la sfida al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Si ripropone, poi, la sfida al Liverpool. Contro i Reds si giocherà a San Siro, così come contro Brugge, Shakhatar Donetsk e Stoccarda. La squadra di Hoeness non sarà l'unico ostacolo tedesco sul cammino dei nerazzurri: impegnativa la trasferta a Dortmund, contro il Borussia, da non sottovalutare neanche quella col Feyenoord. Sulla carta più agevole la gara esterna contro lo Slovan di Yaya Touré.

Le avversarie dell'Inter

  • Real Madrid (in trasferta)
  • Liverpool (in casa)
  • Brugge (in casa)
  • Borussia Dortmund (in trasferta)
  • Shakhtar Donetsk (in casa)
  • Feyenoord (in trasferta)
  • Stoccarda (in casa)
  • Slovan Bratislava (in trasferta)

Le date della Champions *

  • 1^ giornata: 8/9/10 settembre
  • 2^ giornata: 13/14 ottobre
  • 3^ giornata: 20/21 ottobre
  • 4^ giornata: 3/4 novembre
  • 5^ giornata: 24/25 novembre
  • 6^ giornata: 8/9 dicembre
  • 7^ giornata: 19/20 gennaio
  • 8^ giornata: mercoledì 27 gennaio
  • Playoff: 16-17 febbraio e 23-24 marzo
  • Ottavi di finale: 9-10 e 16-17 marzo
  • Quarti di finale: 6-7 e 13-14 aprile
  • Semifinali: 27-28 aprile e 4-5 maggio
  • Finale: 5 giugno al “Metropolitano” di Madrid


* sono ancora da definire ufficialmente gli abbinamenti data-avversaria e gli orari delle gare

Il meccanismo della Champions

Il sorteggio ha determinato per ogni squadra le 8 avversarie che incontrerà (due squadre pescate da ogni fascia), giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta. La classifica del girone unico, al termine della League Phase, determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: chi si piazza dal 1° all’8° posto avanza direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto in classifica dovranno giocare i playoff, quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate direttamente.

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