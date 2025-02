Pescherà sicuramente una squadra olandese, l'Inter agli ottavi. E dovrà cercare di tenere alto il nome dell'Italia (essendo rimasta l'unica nostra rappresentante in Champions) "vendicando" una tra Milan e Juventus. Sarà infatti una tra Feyenoord e Psv la prossima avversaria dei nerazzurri. Ora che abbiamo i verdetti dei playoff, con le squadre vincitrici che raggiungono le prime 8 della classifica per andare a comporre gli ottavi di finale, manca solo il sorteggio per determinare gli accoppiamenti esatti. Venerdì 21 febbraio alle 12 (in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport) sarà l'urna di Nyon a svelarli. E per l'Inter, che si è qualificata direttamente agli ottavi, come detto ci sarà sicuramente o il Feyenoord capace di eliminare il Milan o il Psv dell'ex Perisic che ha eliminato la Juventus. Con il nuovo format della Champions, infatti, ognuna delle prime 8 classificate era abbinata fin dal principio - in base alla sua posizione finale in classifica - alle vincitrici di due specifici playoff. Un abbinamento che aveva immediatamente fatto scattare “l’allarme derby”, che sarebbe stato certo in caso di qualificazione sia del Milan che della Juventus. Così non sarà, dopo l'uscita di scena delle squadre di Conceiçao e Motta. Il sorteggio di venerdì, a questo punto, determinerà se l'Inter pescherà il Feyenoord o il Psv, con i nerazzurri testa di serie (essendosi qualificati tra le prime 8) certi di giocare la gara di ritorno in casa. La squadra che non finirà contro l’Inter, affronterà l’Arsenal.