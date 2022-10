Un miracolo, o quasi. Serve questo alla Juventus per riuscire a superare la fase a gironi e qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League dopo la pesantissima sconfitta dell'ultimo turno contro il Maccabi Haifa. Appena 3 punti - gli stessi degli israeliani - in quattro giornate per i bianconeri, cinque in meno di Paris Saint-Germain e Benfica, che guidano a braccetto il girone H a quota 8. Per proseguire il cammino in Champions, dunque, la squadra di Allegri ha bisogno che si verifichino una serie di condizioni davvero complicate.