Le avversarie della Juventus in Champions

La Juventus di Thiago Motta sfiderà anche il Manchester City di Guardiola nella nuova Champions League al via il prossimo 17 settembre. Inseriti in seconda fascia nel sorteggio di Montecarlo, i bianconeri pescano i campioni in carica inglesi dalla prima fascia, insieme al Lipsia. Dalla seconda ecco il Benfica, poi anche il Bruges. Ecco tutte le avversarie dei bianconeri nel girone.