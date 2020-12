3/31

PAOLO NEGRO - Alla sua ottava stagione in maglia biancoceleste, lui che ne infilerà 12 in tutto, in quella Champions scende in campo in 5 occasioni. Chiusa la carriera da giocatore nel Siena, ha iniziato l’avventura come allenatore, partendo dalla Serie D e con un’esperienza anche alla guida della Cragnotti FC, squadra fondata dal figlio di Sergio Cragnotti, suo ex presidente. Oggi è l’allenatore dell'Under 16 del Frosinone