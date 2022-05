Real Madrid e Liverpool hanno già giocato complessivamente 23 finali di Champions League, mostrando così spesso i colori che contraddistinguono le due squadre, il bianco e il rosso. Ma le maglie indossate in queste serate di gala sono state sempre fedeli alla tradizione? Se i "Reds", per l'appunto, hanno apportato minime variazioni sul tema, i "Blancos" invece hanno optato anche per scelte molto radicali in passato