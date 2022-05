1/25

Allo Stade de France di Parigi, Liverpool e Real Madrid scenderanno in campo per la finale di Champions a distanza di quattro anni dall'ultima volta a Kiev. Nel 2018 si imposero gli spagnoli 3-1: i Reds vogliono la rivincita. Il match, in programma alle ore 21, sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Vediamo, di seguito, quali saranno le possibili scelte dei due allenatori, Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti