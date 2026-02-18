Offerte Sky
il talento

Luca Reggiani non conosce la pressione

Emiliano Tomasini
Ha esordito in Champions con il Borussia Dortmund contro l’Atalanta a 18 anni, mostrando una maturità sorprendente e qualità fuori dal comune. Dal Sassuolo alla Germania inseguendo un sogno: Maurizio Viscidi, coordinatore tecnico delle Nazionali giovanili maschili della FIGC tra talento, racconta a Sky Sport Insider la crescita di Reggiani tra talento, testa e prospettive future

