Massimiliano Allegri riassaggia la Champions League con il Napoli e il calendario lo pone di fronte a due inglesi: Arsenal e Manchester City, con la trasferta all'Etihad da unire a quelle contro il Porto di Farioli, il Villarreal e l'esordiente Sabah
Sorteggiate quelle che saranno le squadre sul cammino del Napoli nella League Phase della Champions 2026/27. Come nella passata stagione c'è ancora la trasferta all'Etihad di Manchester, contro il City, e a proposito di Inghilterra ci sarà anche il match contro i campioni dell'Arsenal. Benevola l'ultima fascia da cui sono arrivate le partite contro Viking (in casa) e Sabah (a Baku). In trasferta ci sarà in calendario anche il Porto di Farioli e il Villarreal, a completare le gare al 'Maradona' contro Brugge e Bodo/Glimt.
Le avversarie del Napoli
- Manchester City (in trasferta)
- Arsenal (in casa)
- Brugge (in casa)
- Porto (in trasferta)
- Villarreal (in trasferta)
- Bodo/Glimt (in casa)
- Viking (in casa)
- Sabah Baku (in trasferta)
Le date della Champions *
- 1^ giornata: 8/9/10 settembre
- 2^ giornata: 13/14 ottobre
- 3^ giornata: 20/21 ottobre
- 4^ giornata: 3/4 novembre
- 5^ giornata: 24/25 novembre
- 6^ giornata: 8/9 dicembre
- 7^ giornata: 19/20 gennaio
- 8^ giornata: mercoledì 27 gennaio
- Playoff: 16-17 febbraio e 23-24 marzo
- Ottavi di finale: 9-10 e 16-17 marzo
- Quarti di finale: 6-7 e 13-14 aprile
- Semifinali: 27-28 aprile e 4-5 maggio
- Finale: 5 giugno al “Metropolitano” di Madrid
* sono ancora da definire ufficialmente gli abbinamenti data-avversaria e gli orari delle gare
Il meccanismo della Champions
Il sorteggio ha determinato per ogni squadra le 8 avversarie che incontrerà (due squadre pescate da ogni fascia), giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta. La classifica del girone unico, al termine della League Phase, determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: chi si piazza dal 1° all’8° posto avanza direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto in classifica dovranno giocare i playoff, quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate direttamente.