Massimiliano Allegri riassaggia la Champions League con il Napoli e il calendario lo pone di fronte a due inglesi: Arsenal e Manchester City, con la trasferta all'Etihad da unire a quelle contro il Porto di Farioli, il Villarreal e l'esordiente Sabah

Sorteggiate quelle che saranno le squadre sul cammino del Napoli nella League Phase della Champions 2026/27. Come nella passata stagione c'è ancora la trasferta all'Etihad di Manchester, contro il City, e a proposito di Inghilterra ci sarà anche il match contro i campioni dell'Arsenal. Benevola l'ultima fascia da cui sono arrivate le partite contro Viking (in casa) e Sabah (a Baku). In trasferta ci sarà in calendario anche il Porto di Farioli e il Villarreal, a completare le gare al 'Maradona' contro Brugge e Bodo/Glimt.