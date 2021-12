Probabili formazioni Juventus-Malmoe

I bianconeri si giocano le ultime speranze di primo posto nel girone, sperando anche in un passo falso dal Chelsea. Turnover per Allegri, che schiera Perin in porta e la difesa a tre con Rugani, Bonucci e De Ligt. Davanti spazio a Dybala e Morata. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Malmoe

La Juventus deve vincere e sperare in un passo falso del Chelsea per strappare all'ultima giornata il primo posto nel girone, fortemente compromesso dal 4-0 subito nel turno precedente a Stamford Bridge. La qualificazione è però già in cassaforte e così Massimiliano Allegri attuerà un po' di turnover anche in vista dei prossimi impegni di campionato. Ecco le possibili scelte dei due allenatori.