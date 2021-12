L'allenatore bianconero alla vigilia del match contro gli svedesi: "Dobbiamo vincere per chiudere il girone nel migliore dei modi e preparare al meglio la gara contro il Venezia. In Champions ci sono cinque favorite per il successo finale, a marzo sarà un'altra stagione" Condividi

Massimiliano Allegri vara il turnover in vista del match di Champions League contro il Malmoe. La sfida contro gli svedesi, già eliminati dalla competizione, servirà all'allenatore della Juventus per concedere spazio a chi finora ha giocato meno: "Giocherà Perin in porta, rientrano Rugani, Alex Sandro e Rabiot - spiega Allegri - Mercoledì mattina valuterò Kean che domenica ha preso un colpo alla caviglia. Arthur sta bene e può giocare. Dybala sta bene, è stato fuori per infortunio e in questo momento ha solo bisogno di giocare per mettere minuti nelle gambe. Bonucci potrà essere della partita. Ci saranno De Winter e Miretti. Vedremo se daremo minutaggio ai ragazzi, se lo meritano perché stanno facendo bene. Qualcuno riposerà, altri giocheranno. Però dobbiamo vincere, dobbiamo chiudere il girone nel migliore dei modi e dobbiamo preparare al meglio la gara contro il Venezia".

"Modulo? Non so se potrò fare il 4-2-3-1" leggi anche Juve, Kulusevski operato al naso: out 7 giorni Se da una parte è certo il turnover, dall'altra Allegri non è ancora sicuro il modulo che sceglierà. La Juventus ha ben figurato nelle ultime uscite con il 4-2-3-1, ma contro il Malmoe l'allenatore avrà solo Bernardeschi come esterno di ruolo a disposizione: "Con il 4-2-3-1 siamo più ordinati, ma non è detto che andremo avanti con questo sistema di gioco - spiega Allegri - Dipende dalla disponibilità dei giocatori, mercoledì non avremo esterni di ruolo tranne Bernardeschi. Pensiamo alla partita di domani, poi da giovedì ci focalizzeremo sulle ultime tre partite del girone d'andata. Vincere è importante perché quando vinci stai meglio. Ti alleni meglio, stai più sereno: fai questo lavoro per vincere le partite, è una soddisfazione maggiore e ti dà serenità nel prosieguo del lavoro".