Milan-Liverpool, le probabili formazioni del match di Champions League

Pioli schiera Ibrahimovic punta, sostenuto da Messias, Brahim Diaz e Krunic. In difesa c'è Kalulu. Nel Liverpool, come preannunciato da Klopp, qualche cambio: in attacco c'è Origi, in difesa Tsimikas e a centrocampo il giovane diciannovenne Morton.

A San Siro, per la prima volta nella storia contro il Milan, arriva il Liverpool di Jurgen Klopp. Per i rossoneri, la partita di stasera rappresenta l'ultima chance per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, raggiungibili solo in caso di vittoria contro i Reds e di un pareggio nell'altra sfida del girone (Porto-Atletico Madrid) o di una vittoria dell'Atletico con uno scarto non superiore a quello del Milan. Calcio d'inizio alle 21: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252.

Messias dal 1', Kalulu terzino destro: la probabile del Milan leggi anche Pioli: "Serve imprevedibilità. Sugli infortuni..." Pioli l'ha detto in conferenza stampa: "Non vogliamo dare riferimenti fissi in attacco". Ecco perché dietro a Zlatan Ibrahimovic sono pronti tre giocatori di movimento capaci di inserirsi e muoversi tra le linee come Krunic, Brahim Diaz e Messias. In difesa c'è Romagnoli insieme a Tomori e Kalulu sarà preferito a Florenzi. In mezzo al campo Tonali-Kessié.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié, Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Un po' di turnover per Klopp: c'è anche il diciannovenne Morton leggi anche Klopp: "Farò turnover. Salah? Non cambio tutti" Anche Klopp in conferenza stampa ha dato qualche indizio importante per quel che riguarda la probabile formazione del Liverpool. Indizi che si riassumono in una sola parola: turnover. Come terzino sinistro ci sarà il greco Konstantinos Tsimikas. A centrocampo spazio per Oxlade-Chamberlain e per il diciannovenne Tyler Morton (già quattro presenze in prima squadra per lui, di cui una in Champions League nel match contro il Porto di due settimane fa). In attacco, insieme a Salah e Mané non c'è Firmino ma Divock Origi.