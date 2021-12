Il successo di due settimane fa contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano tiene il Milan in corsa per un posto agli ottavi di Champions anche in virtù della vittoria del Liverpool sul Porto ad Anfield. Ma la squadra di Pioli ha compiuto soltanto metà della sua impresa. Per continuare a sperare, infatti, i rossoneri dovranno battere stasera anche il Liverpool (già qualificato come primo nel girone) a San Siro. Ma potrebbe non bastare perché il Milan, anche in caso di successo, dovrà attendere il risultato di Porto-Atletico (sperando che il Porto non vinca) e contare su queste combinazioni.

Il Milan si qualifica se vince e Porto-Atletico Madrid termina in parità

In caso di vittoria sia del Milan che dell'Atletico Madrid possono verificarsi le seguenti combinazioni